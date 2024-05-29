Наступление продолжается: за месяц ВС РФ вчетверо увеличили динамику освобождения

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На фронтах СВО продолжаются ожесточенные бои, в ходе которых, тем не менее, практически ежедневно российская армия занимает новые позиции, что вынуждена признавать украинская сторона.

Так, Генштаб ВСУ в сводке по итогам за вчерашний день характеризует ситуацию как «напряженную, но контролируемую», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что в течение суток ВС РФ нанесли три ракетных и 38 авиационных ударов с применением 57 КАБ, задействовал 435 дронов-камикадзе и совершил 2849 обстрелов по позициям ВСУ.

Примечательно, что на Харьковском направлении, судя по информации Генштаба ВСУ, российские войска вновь перешли к наступательным действиям: указывается, что украинскими силами «отражены четыре штурмовых действия» в районах Старицы и Волчанска. Ранее контратаки ВСУ сумели остановить российское продвижение на севере и даже отбить некоторые позиции.

Признает украинская сторона потерю позиций лишь на одном направлении.

«Интенсивно атаковал враг украинских защитников в Покровском направлении. Здесь в течение дня, иногда при поддержке авиации, применяя КАБы, агрессор совершил 25 штурмовых действий и пытался нарастить значительные усилия по огневому контролю практически вдоль всей линии столкновения. На отдельных участках враг имеет частичный успех. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника», – информирует Генштаб ВСУ.

Успехи ВС РФ здесь признает и украинский военкор Олег Петренко.

«На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Российские войска продолжают штурмовые действия восточнее Новоалександровки, западнее Соловьёво и севернее Уманского. Под последним противник имеет частичный успех вдоль лесополосы на глубину до 420 метров», – пишет Петренко.

«Донецкий фронт. В Парасковиевке продолжаются наступательные действия ВС РФ. В Красногоровке продолжаются ожесточённые бои, российские войска удерживают инициативу, давя на украинскую оборону в городе. Продолжаются бои на подступах к Яснобродовке. ВС РФ стремятся развить дальнейшее наступление в направлении населённого пункта Сокол. В Новоалександровке продолжаются штурмовые действия российских войск», – сообщает тг-канал проекта Wargonzo, основанного российским военкором Семеном Пеговым.

Что касается Харьковского направления, то военный обозреватель украинской пропагандисткой группы «Информационное сопротивление», полковник Константин Машовец считает, что российская армия не достигла в полном объеме поставленных задач.

«Поэтому я бы не надеялся на то, что противник может в ближайшее время ПОЛНОСТЬЮ отказаться от «выполнения своего плана», в частности в части, касающейся Харьковского операционного направления. Вполне возможно, что он внесет в него определенные коррективы, причем вполне возможно существенные по содержанию и объему. Но, основная «канва» – прорыв на оперативные тылы нашей Купянской группировки, очевидно, останется», – предупреждает Машовец.

Примечательна статистика территориальных приобретений российской стороны за май.

«Всего в общей сумме за месяц русской армией были освобождены 280 кв км. Для сравнения: в прошлом месяце территориальные успехи исчислялись цифрой 65 кв км», – пишет Readovka.