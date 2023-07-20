Наступление РФ на харьковском направлении остановит атаки ВСУ на запорожском – украинский генерал.

Анатолий Лапин.  
20.07.2023 10:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия подтянула резервы и ведет наступательные действия на харьковском направлении, сохраняя при этом фланги и личный состав на остальных.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия подтянула резервы и ведет наступательные действия на харьковском направлении, сохраняя при этом фланги...

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«На харьковском направлении идут тяжелые бои, наши держат оборону, и это самое главное, и то, что наша артиллерия мощно работает. Но враг не останавливается и продолжает наращивать свои усилия…

Об обнажении российских флангов речь пока что не идет из-за тех ресурсов, которые они используют. Они подтянули из глубины своей территории. А для нас это показывает, что на определенном этапе мы вынуждены отказаться будем от наших наступательных намерений на юге Украины, на Запорожско-Ореховском направлении. Это понятно, потому враг и делает эти вещи, чтобы отвлечь и снизить наши наступательные возможности», – заявил Кривонос.

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