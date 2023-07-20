Наступление РФ на харьковском направлении остановит атаки ВСУ на запорожском – украинский генерал.

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия подтянула резервы и ведет наступательные действия на харьковском направлении, сохраняя при этом фланги и личный состав на остальных.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«На харьковском направлении идут тяжелые бои, наши держат оборону, и это самое главное, и то, что наша артиллерия мощно работает. Но враг не останавливается и продолжает наращивать свои усилия… Об обнажении российских флангов речь пока что не идет из-за тех ресурсов, которые они используют. Они подтянули из глубины своей территории. А для нас это показывает, что на определенном этапе мы вынуждены отказаться будем от наших наступательных намерений на юге Украины, на Запорожско-Ореховском направлении. Это понятно, потому враг и делает эти вещи, чтобы отвлечь и снизить наши наступательные возможности», – заявил Кривонос.