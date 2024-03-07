Наступление России начнется в мае-июне – Стариков

Россия может начать масштабное военное наступление уже ближайшие месяцы, когда будет подготовлено достаточное количество резервов и техники.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская армия специально сейчас не прорывает фронт. Сейчас ресурсов на стратегическое наступление у них нет, но к лету они их накопят. Это май-июнь. А до апреля будет продолжаться такое.

Потому что операция «Цитадель» – 1943 год, 5 июля. Летняя военная кампания генерала Залужного 2023 года, 4 июня. Военная история говорит, что такие операции идут летом, чтобы можно было использовать свои механизированные части, чтобы они быстро двигались».

Потому что с учётом господства в воздухе и дронов туман войны рассеялся. Для этого нужно очень быстро двигаться», – сказал Стариков.