Наступление России начнется в мае-июне – Стариков

Вадим Москаленко.  
07.03.2024 08:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия может начать масштабное военное наступление уже ближайшие месяцы, когда будет подготовлено достаточное количество резервов и техники.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может начать масштабное военное наступление уже ближайшие месяцы, когда будет подготовлено достаточное количество...

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«Российская армия специально сейчас не прорывает фронт. Сейчас ресурсов на стратегическое наступление у них нет, но к лету они их накопят. Это май-июнь. А до апреля будет продолжаться такое.

Потому что операция «Цитадель» – 1943 год, 5 июля. Летняя военная кампания генерала Залужного 2023 года, 4 июня. Военная история говорит, что такие операции идут летом, чтобы можно было использовать свои механизированные части, чтобы они быстро двигались».

Потому что с учётом господства в воздухе и дронов туман войны рассеялся. Для этого нужно очень быстро двигаться», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что Россия уже поставляет в войска современную технику, необходимую для поддержания наступления.

«Кстати, противник очень серьёзно работает по созданию системы РЭБ. К ним войска уже начали поступать датчики дронов, и они уже начали использовать помповые ружья», – резюмировал эксперт.

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