Наступление с Белоруссии начнется до зимы – комбат ВСУ

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Новости Украины

РФ сосредоточила в Белоруссии уже огромное количество своих войск, командование которых вряд ли будет повторять сценарий прошлой зимы, а поэтому ждать наступления стоит в самое ближайшее время.

Об этом в эфире канала «Да это так» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-боевик «АТО», а ныне комбат спецназа ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда в декабре и в январе Лапин говорил, что будут заходить со стороны Белоруссии, будут идти на Ирпень, будут идти на Гостомель. По классике жанра: если висит ружьё в первом акте, в последнем акте оно стреляет. Иначе его бы не показывали в первой части. Сейчас аналогично – они же туда нагнали людей. Не нагнали же они их туда, чтобы люди сидели на белорусском полигоне и повторяли то, что было в 2021-2022 году. Они же в Белоруссии зиму отсиделись, подмёрзли, проголодались, стали злыми и после этого им казали – фас. И они пошли. Во второй раз это не пройдёт в России. Поэтому они будут стараться сделать это до зимы», – спрогнозировал Лапин.