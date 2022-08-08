Наступление в Донбассе. Почему ВСУ отводят свои подразделения из окрестностей Северска
ВСУ отводят свои силы из окрестностей Северска. Украинское командование готово пожертвовать частью территорий, чтобы как можно дольше удерживать Авдеевку, Соледар и Бахмут (Артемовск).
Отход из Звановки
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В воскресенье, 7 августа, с мест стала поступать информация о том, что украинские войска малыми группами начали отводить свои силы из населенных пунктов в окрестностях города Северска. В частности, по данным автора Telegram-канала «Брюссельский стукач», ВСУ постепенно покидают населенный пункт Звановка. Связано это скорее всего с необходимостью усиления украинской группировки в районе Соледара, Бахмута и Авдеевки.
Подтверждает эту информацию и военный эксперт Борис Рожин, ссылаясь на свои источники с мест. По его информации, интенсивность атак противника севернее Соледара существенно снизилась
«Вероятно, в районе Звановки повторяется ситуация с укрепрайонами в районе Золотого, откуда ВСУ отступили, что позволило нашим войскам резко продвинуться к Северодонецку и Лисичанску», — предполагает эксперт.
Важность Бахмута
Звановка располагается на линии обороны ВСУ Северск — Соледар — Бахмут. Последний стратегически важен для ВСУ, поскольку является крупным транспортным узлом, через который проходит автомобильное и железнодорожное сообщение, что позволяет украинским подразделениям перебрасывать вооружение, боеприпасы, технику и живую силу на линию соприкосновения. С утратой Бахмута ВСУ тут же утратят и возможность полноценного снабжения всего оборонительного рубежа.
Поэтому решения украинского командования рискнуть частью небольших населенных пунктов между Северском и Соледаром в обмен на удержание крупного города стратегического значения понятно.
Для этой же цели ВСУ усиливают группировку в Соледаре, после взятия которого союзные силы смогут атаковать Бахмут с еще одного направления. Именно поэтому переброска подразделений ВСУ на это направление выглядит логичным, а в случае разрыва линии обороны, Северск можно будет снабжать, хоть и с трудом, со Славянска.
Значение Авдеевки
Стоит ли говорить о значении для киевского режима Авдеевки, с территории которой наносятся удары по всей Донецкой агломерации. Сейчас этот небольшой городок представляет из себя мощный укрепрайон, который неоднократно с 2015 года пытались взять штурмом подразделения народных милиций ЛНР и ДНР.
Однако не так давно боевые действия на этом направлении вновь активизировались. Союзные силы наносят массированные удары по опорным пунктам ВСУ вокруг Авдеевки и пытаются развить наступление в Песках, чтобы в дальнейшем выйти в тыл и окружить город, поскольку брать Авдеевку в лоб чревато ненужными потерями союзных сил.
На фоне последних крупных неудач на донецком направлении, ВСУ важно как можно дольше сохранять хорошую мину при плохой игре. И если потерю контроля украинских сил над несколькими мелкими и малоизвестными населенными пунктами мировые СМИ просто не заметят, то вот утрата Бахмута или Авдеевки сильно ударит как по моральному духу ВСУ, так и по настроениям в украинском и западном обществах.
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