Наступление ВСУ будет сопровождаться рейдами на Белгород – Стрелков

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Украинское командование может попытаться провести новые отвлекающие рейды диверсантов на территорию РФ в границах до 24.02.22, чтобы в условиях наступления на другом направлении «унизить российское руководство и командование».

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я жду, что предпримет враг. Многие говорят, что, возможно, противник даже не будет наступать, но что-то мне подсказывает, что они будут бить, может, не со стратегическими, но с решительными целями. Предположительно, конечно, это Запорожское направление, это от Угледара до Днепра, на любом из участков этого фронта. Плюс возможен десант в районе Каховки, по исторической аналогии с 1920 годом, практически один к одному. Но, скорее, там будет отвлекающий удар, если он будет. Плюс, возможны отвлекающие атаки на российские старые регионы. У них очень хорошо прошла диверсионная акция с заходом группы предателей под прикрытием украинских спецподразделений в Белгородскую область в прошлый раз. Я думаю, что и сейчас, если они будут наступать, то – или перед наступлением, или непосредственно в одно время с ним, они предпримут ряд рейдов на нашу территорию с целью отвлечь силы и внимание российских ВС, руководства и военного руководства РФ от направлений своих главных ударов», – сказал Стрелков.

Он добавил, что на территории «старых регионов» серьёзных наступлений не будет.

«Вряд ли они будут наступать на Белгород или тем более на Курск. Это, скажем, с военной точки зрения чревато, а с точки зрения политических последствий тоже может иметь негативные последствия для них. Но дополнительно унизить российские власти, дополнительно продемонстрировать населению неспособность нашего военного и пограничного командования прикрыть старые российские территории, думаю, они могут предпринять. Насколько я понимаю, наши тоже предпринимают меры в этом отношении, насколько они будут эффективны, мы скоро узнаем», – подчеркнул экс-командир ополчения.