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Новости Украины

Несколько дней подряд украинские пропагандисты разного уровня обещали «патриотам» хорошие новости с харьковского направления, приходили сообщения о перемещении украинских частей. Было понятно, что Киеву позарез необходима «перемога» к дате: на 8 сентября запланировано совещание НАТО в формате «Рамштайн».

Утром 6 сентября картина прояснилась: ВСУ пошли в наступление под Балаклеей. Стоит ли говорить, с каким напряжением русский Харьков следит за любыми крохами информации о ходе сражения российской армии с нацистами, которые все наглее демонстрируют всему миру, что являются прямыми последователями Гитлера. Танки наступающих под Балаклеей украинских сил размалеваны фашистскими крестами, а в одном из захваченных поселков нацист Тарас Березовец первым делом сорвал с флагштока красное знамя Победы.

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По состоянию на вечер 7 сентября из Балаклеи поступали противоречивые данные. По одной из версий, окруженные отряды СОБР были деблокированы, удалось эвакуировать раненых. По другой – все оставшиеся российские силы были вынуждены отступить из окруженного города, простреливаемого ВСУ.

Известно, что ВСУ удалось захватить населенные пункты Яковенково (на север от Балаклеи), Вербовка (запад), а также Байрак и Новая Гусаровка (юг). Украинские танки продвинулись к Волохову Яру, отрезав трассу Балаклея-Купянск. Частично взята под огневой контроль трасса М3, что затрудняет снабжение изюмской группировки союзных войск из Купянска и Волчанска.

В то же время, попытка наступления ВФУ в направлении Шевченково (с целью захватить Купянск и полностью отрезать снабжение группировки союзников) была сорвана контрударом подоспевшего резерва российских войск. Кроме того, сообщается, что на Балаклейское направление группировка ZVO подвезла «Солнцепеки». Идет работа по скоплениям живой силы и техники противника.

Параллельно с контрнаступлением Украина развернула информационно-психологическую операцию по запугиванию населения ранее освобожденных населенных пунктов Харьковской области. Внезапно «ожили» бежавшие из освобожденных населенных пунктов депутаты и чиновники, заработали давно забытые украинские сайты мэрий и поселковых советов.

«Дорогие купянчане! Пожалуйста, не пренебрегайте своей безопасностью! Готовьте убежища и стратегический запас еды. Держите заряженными пауэрбанки. ВСУ уже близко. Купянск всегда был и остается украинским городом. Следите за сообщениями из официальных источников», – впервые за пять месяцев вспомнил о земляках беглый депутат Купянского горсовета.

Буквально через пару часов ВСУ подкрепили его слова ударом «Хамерсов».

По городу прилетело 6 ракет. Впрочем, давно известно, что жители освобожденных Россией городов и поселков автоматически становятся врагами режима Зеленского. В случае возвращения ВСУ их ждут жестокие «чистки».

Сотни «побратимов» начальника штаба «Кракена» Немичева издеваться над мирными жителями либо другим способом участвовать в «перемогах» под Балаклеей уже не будут. Очередные 30 нацистов утром 6 сентября были накрыты удачным ракетным ударом по центру Харькова. Прилетело точно в логово по адресу улица Иванова 11-13.

Судя по истеричной реакции Немичева, в доме после отселения из него мирных жителей временно размещались ценные лично для него особи. Очередная удача ВКС в деле методичного уничтожения союзными войсками позиций и располаг «Кракена».

В связи с прилетом на Иванова насмешил мэр Харькова Игорь Терехов. Он пообещал обеспечить общежитиями жителей разрушенного дома. Не то мэр имел в виду «200»-х «кракенов», не то выселенных ими ранее харьковчан. Большое, конечно, счастье для бывших владельцев неплохих квартир в центре: менять подстилку в метро на общагу, или одну общагу на другую.

В связи с активизацией действий на харьковском направлении оживилась также СБУ и ее смежники, но дичь в сетях силовиков как-то измельчала. Теперь это не соратники опального экс-главы «избушки» Баканова и даже не «корректировщики» с полными фотографий блокпостов телефонами, а просто люди, неосторожно высказавшие свое мнение.

«Мужчина, находясь во дворе дома возле детской площадки, во время общения с другими жителями дома публично отрицал осуществление вооруженной агрессии русни против Украины и высказывался в поддержку действий страны-агрессора» – рассказали о поимке очередного «злодея» в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

«На Украине больше количество людей, которые ненавидят этот режим. И, конечно, мы должны опору делать на этих людей, которые понимают, что происходит, и готовы бороться с этим, просто не могут — они находятся под гнетом неонацистского режима там», — эти слова Владимира Путина очень точно описывают настроения и положение большинства харьковчан.

7 сентября в Харькове ревели «скорые», развозящие по больницам «груз 300» из-под Балаклеи, но молчали сирены. Анонсированное ранее тестирование новой системы оповещения о воздушной тревоге с треском провалилось.