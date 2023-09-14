Наступление ВСУ и русские контратаки. Тяжелые бои к югу от Артемовска

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Если на Запорожском направлении ситуация относительно стабилизировалась, то в районе Артемовска продолжаются ожесточенные бои. Некоторые российские источники сообщили, что ВС РФ пришлось оставить населенные пункты Клещеевка и Андреевка к югу от Артемовска.

Впрочем, большинство военкоров и тг-каналов, отслеживающих фронтовую ситуацию, эту информацию опровергают, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«После ночного отхода из Клещеевки, наши подразделения оставались в соседнем населенном пункте, который также долгое время мощно обрабатывался артиллерией противника. К сожалению, и Андреевку также мы вынуждены были оставить. Фронт теперь строго по железной дороге», – написал вчера вечером волонтер Роман Алехин.

По его словам, российские подразделения держались, пока была возможность хоть за что-то зацепиться.

«Сейчас Клещеевка и Андреевка – это скорее серая зона, потому что там нет неразрушенных строений, то есть противник, не сможет использовать их как новый плацдарм, так как потери будут чрезмерными, хотя, кто знает, ведь им на своих солдат плевать. Опасность оставления этих населенных пунктов в том, что они дают немного (с учетом невозможности закрепиться) больше оперативного простора для атак Курдюмовки, которая очень важна для ВСУ при желании отвоевать Бахмут», – добавил волонтер.

Он считает, что теперь «важно все взвесить и не пытаться самим свалиться в штурмы, которые могут привести к потерям ради позитивных информационных поводов».

Похожего мнения придерживается и военкор Роман Сапоньков.

«Сегодня пришла новость, что наши подразделения оставили Клещеевку и, возможно, Андреевку. Наши бойцы держались за Клещеевку зубами, были все предпосылки, что нас оттуда выбьют ещё в конце июля. Я искренне надеюсь, что сейчас не отправят роту ЗК отбивать Клещеевку, потому что блогеры написали, а по отчётам она ещё наша. Хрен с ней. Вообще последний месяц у нас складывается непростая ситуация на фронтах. Сейчас непонятно, связано это с истощением наших резервов или с другими факторами. В любом случае, мы сейчас находимся в предвыборной истории и новая мобилизация маловероятна, хотя крайне необходима», – считает Сапоньков, пост которого был опубликован еще вчера.

А вот тг-канал основанного военкором Семеном Пеговым проекта WarGonzo в сегодняшней утренней сводке ситуацию по Клещеевке описывает иначе.

«На Бахмутском направлении ВСУ атаковали и пытались закрепиться в Клещеевке. Частично успешно. Но их подразделения в селе находятся под плотным огнём средств дальнего поражения ВС РФ. Как и в населённых пунктах Орехово-Васильевка и Спорное. Украинская артиллерия била по российским позициям в Курдюмовке, Андреевке и Бахмуте. (Рис. 3)

В свою очередь паблик военного аналитика Михаила Звинчука «Рыбарь» пишет, что на южном фланге Артемовска «российские войска предприняли серию успешных контратак».

«Противник выбит с занимаемых позиций в Клещеевке. При этом село в данный момент подвергается массированным артиллерийским ударам со стороны ВСУ», – уточняет «Рыбарь».

Военный обозреватель Борис Рожин тоже не подтверждает оставление Андреевки и Клещеевки.

«Продолжаются качели в районе Клещеевки и Андреевки, где развалины поселков переходят из рук в руки. После того, как ВСУ закрепились на юге Клещеевки и пытались продвигаться к северной части поселка, наши войска контратаковали и зачистили от противника часть поселка. На вечер бои продолжаются. Также противника снова частично выдавили из разрушенной Андреевки. Основные позиции ВС РФ — за железной дорогой», – говорит Рожин.

Отрицает сдачу Андреевки и тг-канал военнослужащих 105-го стрелкового полка (ДНР).

«Наткнулись на сводку от больших каналов по поводу Андреевки, и увидели, что они уже Андреевку «сдали». Без комментариев. Андреевка по факту: идут тяжёлые бои. О сдаче посёлка даже речи нет», – подчеркнули в 105-м полку.

Правда, военкор Марат Хайруллин традиционно фонтанирует позитивными новостями с этого, как, впрочем, и других направлений. В эфире Первого канала он утверждает, что в Клещеевке ВСУ регулярно оказываются в «мешочке-ловушечке» – дескать, им дают туда зайти, ждут накопления, а потом уничтожают.