Наступление ВСУ: Кадры горящих «Леопардов» сменились тревожными новостями

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Как и предостерегали накануне наиболее трезвомыслящие наблюдатели, восторг по поводу горящих «Леопардов» в первые дни наступления ВСУ в сторону Азовского моря оказался преждевременным.

Воскресенье принесло тревожные новости – украинским войскам удалось продавить первые рубежи российской линии обороны в районе Времевского выступа. В Киеве заявили о захвате пяти небольших населенных пунктов, ряд российских военкоров подтверждают занятие противником сёл. Общественник из Запорожья Владимир Рогов пояснил, что русским войскам пришлось отступать из-за угрозы окружения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Канал 105-го полка НМ ДНР, который занимает оборону близ одного из населённых пунктов республики, утверждает, что успехи ВСУ даются ценой больших потерь.

«Наши парни показывают всё, чему научились за время СВО – маневрируют и наносят огневое поражение противнику. Наши потери просто несоизмеримы с потерями ВСУ: минимум – 1:10», – утверждается в сообщении.

Аналогичные сведения приводит и журналист Дмитрий Борисенко.

«Говорил сразу с несколькими нашими ребятами из зоны СВО по поводу контрнаступа ВСУ, общее мнение, что противник лезет напролом не считаясь с потерями. Просто заваливает трупами нашу передовую, у нас, кончено, тоже потери, но опять же, как сказал медик – если сравнивать с их потерями, то у нас их просто очень мало. Никто не понимает, зачем ВСУ образно говоря, «гонит шеренги на пулеметы», вроде бы за ВСУ такого раньше не замечали, а тут как с цепи сорвалось их командование, это даже не наши «мясные штурмы», это просто на убой…откровенно на убой».

Борисенко ошибается – незадолго до оставления Херсона, когда ВСУ начали наступать на север области, также сообщалось, что продвижение дается противнику ценой крайне высоких потерь. Тем не менее, это в итоге обеспечило захват российского областного центра.

«Вообще прорыв нехилый. Не шапкозакидательствовать», – комментирует итоги воскресенья обозреватель Егор Холмогоров.

«Друзья, если кто-то ожидал, что украинское наступление будет отбито без временных потерь каких-то сёл или некоторых передовых позиций, то вы далеки от военной тематики. Инициатива была и ещё остаётся за противником, который рассчитывал силы и средства для успешного прорыва нашего фронта. Как и положено в наступлении, противник бросил в бой больше пехоты и техники, чем было у нас в обороне. Несмотря на это, цели наступательного замысла противника по прорыву нашего фронта и выхода на оперативные просторы в первые 3 дня провалились с огромнейшими для ВСУ потерями», – призывает не паниковать экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Бывший глава ДНР Андрей Пинчук также в соцсетях назвал ситуацию «рабочим процессом».

Военкор Евгений Лисицин отмечает, что сейчас на характер боевых действий будет влиять погодные условия.

«Ключевую роль в ситуации играет погода – сейчас она сильно ухудшилась. Использование дронов и авиации очень ограничено».

Военный обозреватель Владислав Шурыгин предупреждает, что развёрнутый под Варшавой оперативный штаб НАТО вынудил Киев начать перегруппировку войск и ускоренную подготовку к изменению тактики после первых неудачных дней наступления.

«ВСУ по-прежнему сохраняют большие подготовленные и ранее не задействованные резервы – до 50 тысяч человек – не менее 12 бригад. Но, кроме этого, уже двое суток идёт переброска войск со второстепенных направлений (снято не менее трёх бригад с границы с Белоруссией)… С учётом перебрасываемых резервов, общая численность группировки к утру 12 июня будет доведена не менее чем до 65 тысяч человек. Американские кураторы потребовали от командования ВСУ любой ценой добиться перелома и прорвать русский фронт», – написал Шурыгин на своей странице в соцсети.

Он прогнозирует, что ближайшая неделя станет решающей для судьбы летнего наступления ВСУ.

«Американские кураторы потребовали от командования ВСУ любой ценой добиться перелома и прорвать русский фронт. Ставка делается на общее ослабление российской оборонительной линии предыдущими боями, потери, которые понесли передовые российские части в ходе этих боёв, серьёзное разрушение фортификационных сооружений, окончательное вскрытие минных полей и частичное их разминирование. Объявлено, что передовая российская линия обороны ослаблена более чем на 40% и уже не является такой же непреодолимой, как это было в первые дни, о чём свидетельствуют некоторые успехи последних дней – продвижение на 1.5 – 2 километра на нескольких направлениях. Так же украинцев убеждают, в том, что российская армия в ближайшие трое суток столкнётся с проблемой нехватки боеприпасов для артиллерии и вынуждена будет перейти на режим жесточайшей их экономии», – пишет Шурыгин.

Политолог Сергей Марков объясняет, почему Киев не щадит жизни солдат.

«Зеленский, как говорят, хочет и обещал Байдену взять Мелитополь к саммиту НАТО в Вильнюсе в начале июля. В этом случае Байден обещал Зеленскому позитивные для Зеленского решения не только США, но и всего НАТО… России выгодны затяжные бои, чтобы ВСУ атаковали несколько недель и ничего не добились кроме десятка деревень и подорвали свою силу. Тогда может начаться наступление армии России. Но сейчас надо не дать ВСУ прорвать линии обороны», – пишет Марков.