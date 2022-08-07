Наступление ВСУ на Херсон объявлено невозможным. Виновным стал Арестович

Новости Украины

Алексей Арестович, играющий роль Геббельса офиса Владимира Зеленского, выбалтывает военные секреты, что уже привело к переброске российских подкреплений в Херсон и невозможности начать контрнаступление ВСУ на этот город.

Об этом в эфире «Телеканал Прямой» заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте не переводить украинский контент на цитирование Арестовича. Его и так слишком много. Вы же знаете, что Арестович – как магнитик на холодильнике – красивый, но бесполезный. Поэтому давайте как-нибудь без него проживем. Тем более, что эта фамилия среди солдат, по крайней мере южного направления, вызывает очень плохие ощущения, поскольку Арестович уже взял не только Херсон (по-моему, уже два раза), не только Правдино, но и село Киселевку, а, на самом деле, ничего из этого не взято», – сокрушался Луценко.

По его мнению, «масштабное контрнаступление» на юго-восточном фланге ВФУ каждый раз срывается по причине того, что радиотехнические войска НМ ЛДНР и ВС РФ «сидят на линии разграничения и мониторят интервью Арестовича».

«И после каждого очередного трындабольства, численности оккупантов в указанных населенных пунктах, увеличивается. В результате фантазий Аристовича, которые заслуживают на орден барона Мюнхгаузена, через Днепр из оккупированного Крыма, на сегодняшний день, переправлено 12 БРТГ (батальонных тактических групп – ред.) – это, приблизительно, 12 тыс. оккупантов с техникой. Вот, к чему приводит анонсирование наступления на Херсон. Вот, к чему приводит его бред, что с 5 по 8 сентября лихия тачанки помчатся и освободят Херсон. Считаю, что каждая нормальная страна всегда сохраняет в тайне направление удара и, тем более, дату удара. У нас скоро дойдет до того, что Арестович огласит, кто и какими подразделениями командует, у кого какой позывной и на какой частоте (вещают – ред.)», – выразил негодование он.