Наступление ВСУ: На кону – судьба всей России

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Организовать государственный переворот в России страны западного блока могут только путём крупного и позорного поражения армии РФ на Украине.

Об этом в интервью политологу Виталию Колпашникову заявил его коллега, живущий в ЕС экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Организовать майдан киевского масштаба в России на порядки сложнее, чем в Киеве. Потому что майдан в России можно организовать только в случае решительного, бесповоротного, позорного поражения на фронте. Причём именно поражения, а не результата договорняка, как драп с Харьковщины, и не «непростое решение» по Херсону, – тут ещё можно как-то. А вот если будет военное поражение, тогда возможно всё. Врасхлёст пойдут элиты, каждая из которых будет бороться за то, чтобы именно ей уцелеть. Пока что то, чем мы занимаемся – это, скорее всего, правильное, но суесловие. Всё покажет только бой», – сказал Вершинин.

По его мнению, российская армия должна как минимум отразить готовящееся наступление ВСУ, иначе суверенной России может не стать.

«Если в ходе весенне-летней кампании войскам киевских марионеток, хорошо снаряжённым и подготовленным, удастся решить их стратегическую задачу, и хотя бы выйти на границы Крыма, пробив дорогу на Мелитополь, существование РФ ы её сегодняшнем виде начнёт отсчитывать последние годы. Естественно, с отъёмом ядерного оружия, и так далее. Если же ведомство господина Шойгу, которого мы все уважаем, оно так хорошо подготовилось к войне, его генералы проявили такой талант, если оно, хотя бы зная точно, что наступление будет, а это все знают, сумеет к нему подготовиться, и как минимум его отразить, тогда шансы России на существование повышаются», – добавил экс-депутат.

С ним согласился и бывший офицер Минобороны СССР, отвечавший за мониторинг ядерных испытаний в мире, Дмитрий Халезов.

«Я полностью согласен. Действительно, от исхода боёв на Украине зависит выживание РФ, тут даже никакого сомнения нет. Если украинской армии удастся расчленить российскую группировку, выйдя к Азовскому морю, будут самые катастрофические последствия во всех смыслах», – резюмировал Халезов.