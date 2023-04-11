Наступление ВСУ на Крым: Чего ждать

Контрнаступление украинской армии состоится при любых раскладах, поскольку уже оплачено. Предполагается, что будет нанесено несколько отвлекающих ударов, чтобы рассредоточить основные силы ВС РФ. Впрочем, обещанной тяжелой военной техники и авиации у ВСУ в нужных количествах нет.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Россия 1» советник врио главы ДНР Ян Гагин дал оценку подготовке к контрнаступлению с обеих сторон.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Что касается самого наступления, которое они анонсируют ещё сначала осени и не перестают повторять, что «вот-вот, скоро», – то, на самом деле, оно неминуемо в любом случае, хотят этого украинцы или нет. Они вынуждены будут наступать, потому что хозяева из Вашингтона им приказали это делать, и они это не отрицают, несмотря на то, что часть информации «слита». Хотя еще под большим вопросом, насколько она подлинна. Действительно, серьёзный массив информации о планах ВСУ известен нашей разведке и нашим военнослужащим, и нашим спецслужбам. Поэтому желание украинцев наступать или не наступать – от них это уже не зависит, в любом случае это произойдёт, – заверил Гагин.

– Мы со своей стороны готовы. У нас достаточно эшелонированная оборона, у нас готовы силы и средства, и бойцы уже достаточно долгое время находятся на фронте, в том числе и резервисты. Так что на всех предполагаемых направлениях этого наступления мы достаточно готовы к нему».

Анонсированных направлений контрнаступления со стороны ВСУ достаточно, но сил и средств добиться успеха в каком-либо из них недостаточно, считает Гагин.

«По большому счёту, вариантов развития сценариев наступления не так много, поскольку не так много тех направлений, на которых противник в принципе может наступать. Анонсировано наступление на Донецком направлении, анонсировано наступление на Артёмовском, чтобы вернуть город и, естественно, это Крым и, соответственно, Запорожская область. На данный момент противник пытается аккумулировать силы. Да, действительно, серьёзная группировка собрана в районе Часов Яра, это как раз Артёмовское направление. На других направлениях противник также пытается аккумулировать живую силу и технику. Но на данный момент того, что находится на самой линии боевого столкновения, на мой, взгляд недостаточно для каких-то серьёзных событий, для какого-то серьёзного успеха в самом наступлении», – подчеркнул советник главы ДНР.

По его словам, разрекламированных танков Abrams и Leopard не видно на фронте. Много подвезли бронетранспортёров разных производителей, как польских, европейских так и США.

«Техника, если честно, не отвечает на данный момент требованиям современного боя, потому что горит она очень запросто, поражается средствами даже не специализированными, в том числе даже стрелковым оружием крупнокалиберным, – подчеркнул эксперт. – Что касается авиации, то на данный момент ВСУ получили лишь старого образца, именно советского образца технику из стран Восточной Европы. F-16 Украина не получила и, честно говоря, вряд ли она их получит».

Бывший депутат Одесского горсовета Игорь Димитриев в эфире «Радио Крым» также сослался на данные недавних «сливов» документов о наступлении в американской прессе (хотя многие эксперты считают их специальным вбросом в прессу с целью дезинформации российской стороны).

«Там действительно в документах это отражено, с такими вот простыми видами техники, как грузовики для снабжения передовых частей логистики, как лёгкая бронетехника – это имеет на данный момент большее значение, и западные поставки не в состоянии компенсировать, – отметил Димитриев.

– Напомню, что США в своё время поставляли, например, бронемашины Humvee в Ирак и в Афганистан в десятки раз большем количестве, чем они поставили Украине – Украине дали несколько сотен машин, а Ираку 5 тысяч единиц. Поэтому поддержка украинской армии она в общем не настолько масштабная, как это выглядит в новостях, и она не касается тех типов вооружения и техники, которые не так распиарены в сети и не так пафосны, как, допустим, HIMARS, но которые необходимы для поддержания внутренней связанности и эффективности работы армии. Недостаток этих вооружений катастрофический».

Тем не менее, расслабляться и недооценивать противника нельзя, тем более, что высока вероятность контрнаступления ВСУ сразу в нескольких точках.

«Если посмотреть на линию фронта, можно предположить, где контрнаступление может происходить. От брянских лесов, где возможно проникновение диверсионных групп – но скорее такое наступление должно отвлечь внимание командования на том направлении, чем действительно иметь военный эффект. Потом наступление на широком фронте от Угледара до Днепровских плавней. Судя по всему, будет одновременное выдвижение сразу нескольких в нескольких точках, и в одном из направлений будет замаскирован основной удар», – считает Димитриев.

На втором этапе ВСУ могут попытаться форсировать Днепр, но до этого предпримут несколько отвлекающих попыток переправы. При этом, как отмечает эксперт, наступление по степным территориям в открытую чревато для украинской армии большими потерями – все позиции пристреляны, а оборона наших военных более чем убедительна.

Глава Крыма Сергей Аксёнов также призывает не преувеличивать масштабы украинского контрнаступления на Крым.

«Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет, – заверил он на странице в соцсетях. – Считаю, что решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову было правильным и обоснованным. Это не значит, что они обязательно будут использованы по своему прямому назначению. Мы обязаны были подготовиться к любому развитию событий, и мы это сделали. В целом же могу сказать, что наши Вооруженные Силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону, много сделано и продолжает делаться для обеспечения наших защитников всем необходимым. Сил более чем достаточно».