Наступление ВСУ начнётся на майские праздники – Стрелков

Владимир Гладков.  
23.04.2023 18:44
  (Мск) , Москва
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Спецоперация


Сильные дожди и распутица пока что не позволяют ВСУ предпринять молниеносную атаку.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сильные дожди и распутица пока что не позволяют ВСУ предпринять молниеносную атаку. Об этом...

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«Я подчёркиваю, до начала вражеского наступления не прогнозирую успеха на Донецком фронте с нашей стороны. Основываю свой прогноз на некотором знании сил и средств, которые у нас там имеются, настроя бойцов и того командования, которое ими командует», – сказал он.

Тем не менее, по словам Стрелкова, Артёмовск, скорее всего, удастся «дожать».

«Что касается Бахмута, то, возможно, его до конца апреля удастся «дожать». Потому что бои идут уже в западных кварталах, большая часть города контролируется нашими войсками, противник цепляется только за несколько кварталов многоэтажных домов, расположенных на западе города, которые он превратил в свой последний опорный пункт.

Окружить западную группировку, как поторопились сообщить некоторые военкоры, не удалось и вряд ли удастся. Даже если кто-то из вражеских солдат попадёт в окружение, это будут незначительные подразделения уровня рота, максимум батальон, поскольку много сил держать в том куске города, который остался в руках врага, не имеет никакого смысла.

Однако сейчас, хотя их снабжение сильно затруднено, оно продолжается, и говорить хотя бы об оперативном окружении не приходится. Хотя, распутица всерьёз препятствует доставке боеприпасов и снаряжения гарнизону западных районов Бахмута, который их удерживает», – спрогнозировал экс-командир.

Как уверен Стрелков, украинского наступления не будет до начала мая.

«Я до начала мая наступления врага не ожидаю, поскольку на Донбассе и в южной части Новороссии, в Причерноморье, в Херсонской и Запорожской областях, прошли сильные дожди, и они продолжаются. Соответственно, пока земля раскисла, а также пока она не высохнет после дождей, на это уйдёт 3-4 дня, наступать чрезвычайно затруднительно и не имеет смысла.

Даже если фронт удастся прорвать, даже если противнику удастся взять передовые позиции, глубокого прорыва он осуществить не может, кроме как по основным дорогам, а они, всё-таки, могут быть относительно легко перекрыты силами артиллерии и авиации РФ. Так что ждём начала мая. Вероятнее всего, враг пойдёт в наступление именно на майские праздники именно с 1 по 10-е», – заявил бывший герой Русской весны.

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