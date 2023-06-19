Наступление ВСУ остановилось – киевский профессор Василенко

Анатолий Лапин .  
19.06.2023 18:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Запад передает Украине снятую с консервации устаревшую технику, которая неспособна противостоять современным российским вооружениям.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский профессор, журналист Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад передает Украине снятую с консервации устаревшую технику, которая неспособна противостоять современным российским вооружениям....

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По его мнению, в том числе поэтому наступление ВСУ, как показала вторая неделя интенсивных боев, захлебнулось.

«Одна из северных стран дает нам бронетранспортеры, которые уже 10 лет сняты с вооружения! Я забыл, что это за страна, но БТРы, которые 10 лет сняты с вооружения, их надо как-то разгерметизировать – ребята, это не новая техника. На этой технике воевать с новыми танками «Прорыв», мягко говоря, смертельно опасно…

О том, что оно (наступление ВСУ, – авт.) столкнулось с упорным сопротивлением противника – это достаточно почитать сегодняшнюю сводку Генштаба, где из пяти-шести абзацев каждый начинается: «Идут упорные бои, мы обороняем занимаемые позиции». Единственное, что не очень умный новый спикер выдал, что мы наступаем, защищая каждый населенный пункт. Наступаем и защищаем, ну понятно…

Даже Анна Маляр говорит о наступлении на один-два километра. Она вчера говорила один, сегодня уже два. Пусть будет два на южном направлении. Каждый здесь сидящий может посмотреть, включить телевизор и ознакомиться, что это значит. Пошла вторая неделя наступления – это значит, что наступление остановилось», – заключил Василенко.

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