Наступление ВСУ остановят без ввода войск на Украину

07.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Для того, чтобы погасить украинские военные амбиции, российской армии не нужно пересекать границу с «незалежной». Даже оружие, которое США поставляют на Украину, не поможет провести очередное наступление на республики Донбасса.

Об этом в эфире интернет-канала NewsFront рассказал российский военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российской армии не надо переходить через государственную границу Украины или государственную границу Донецкой и Луганской областей. У нас для этого есть все средства, чтобы не дать палачам из украинских вооруженных сил устроить казнь над людьми, которые не хотят жить под вонючим покрывалом хунты.

Мнение миллионов луганчан и дончан – это очень серьезный фактор, чтобы с ним не считаться. Да, мы пройдем через серьезный международный лай, нас будут стращать, американцы будут накачивать новым оружием украинскую армию, Петру Порошенко еще швабру Трамп подарит, тот будет бегать и орать «Америка с нами», – заявил Баранец.