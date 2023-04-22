Наступление ВСУ продолжают комментировать по провальной «летней методичке»

Владимир Гладков.  
22.04.2023 18:16
  (Мск) , Москва
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен


Непрерывными обещаниями и угрозами скорого наступления Украина сама себя загнала в ловушку, когда ей придётся идти даже в самоубийственную атаку.

Об этом в эфире телеканала «Белта» заявил покинувший Украину политблогер Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Непрерывными обещаниями и угрозами скорого наступления Украина сама себя загнала в ловушку, когда ей...

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«Насколько эффективным будет удар ВСУ – посмотрим, зачем гадать на кофейной гуще. Киевская хунта сама себя загоняет в капкан необходимости выполнения того, чего делать не хочется. Вот это постоянное «Мы сделаем, мы сделаем», а потом на западе говорят: «Да, мы ждём, от этого зависят объёмы нашей помощи, поддержки», – сказал Онуфриенко.

Он подчеркнул, что западным политикам нужны новые успехи ВСУ на фронте, чтобы их можно было продать своему электорату.

«Это постоянное переливание из пустого в порожнее вызывает такой эффект, когда обе стороны уже и не очень хотели бы, а деваться уже некуда. Уже все растрындели, вложились в свои избирательные кампании, которые уже начались в США.

Им ведь тоже нужен успех, что ни будут говорить своим избирателям, на что тратят миллиарды? Американский избиратель знает, что его налоги идут на поддержку киевского режима, на который ему наплевать. А у него бензин дорожает.

Вот если бы они победили, хоть в чём-то, Артёмовск там отстояли, то это хоть что-то. Но этого нет. Поэтому: «ребята, изобразите нам». Вот и придётся», – подытожил блогер.

Интересно, что аналогично на российском ТВ рассуждали о наступлении ВСУ минувшим летом, подчеркивая, что Киев не считается с большими потерями, ведь ему «нужны хоть какие-то успехи» ради дальнейшей поддержки Запада. В результате российской стороной был потерян контроль над Херсоном и Харьковской областью.

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