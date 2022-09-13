Наступление ВСУ разрушило ставку на «усталость Запада от войны»

13.09.2022  17:19 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, ЕС, Запад, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Успешное наступление ВСУ позволит чиновникам на Западе г ободрить свое население, жизнь которого стремительно ухудшается из-за антироссийской политики.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил живущий в Евросоюзе политолог Лев Вершинин, бывший депутат горсовета Одессы, передает корреспондент «ПолитНавигатора»


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По словам Вершинина, западные элиты украинским наступлением дают своему населению понять, что Россию можно побеждать.

«Рамштайн» (встреча глав оборонных ведомств стран НАТО, которая проходила во время наступления ВСУ, – авт.), он не только показал, что Россию можно прогибать. Понимаешь, я живу в Европе, я вижу, как живется людям. Людям реально живется все хуже и хуже – это чистая правда, но сейчас харьковское поражение сил Специальной военной операции дало возможность политиканам убедительно объяснять: «Ребята, потерпите месяц-другой-третий, переживите, все компенсируем, все возместим», – заявил Вершинин.

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