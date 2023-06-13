Наступление ВСУ: Российская армия действует как боксёр – уклонение от атаки и встречный удар

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Министерство обороны России заявило, что минувшей ночью ВСУ не удалось вклиниться в русскую линию обороны, однако украинцы несколько раз атаковали позиции на Запорожском направлении.

В сообщении говорится, что Киев вновь бросал в бой наспех сформированные подразделения, которые понесли большие потери в живой силе и технике. Из этого можно предположить, что ВСУ по-прежнему берегут натренированные в странах НАТО резервы.

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Канал военкора Семена Пегова сообщает, что в районе Времевского выступа продолжаются бои за поселок Макаровка, который к обеду вновь удалось занять ВСУ. За последние сутки населенный пункт трижды переходил из рук в руки. Борьба за него важна, поскольку из поселка контролируются прилегающие низины. Украинцы подтягивают резервы, включая танки. Сражение продолжается.

Тактика российских войск на Запорожском направлении напоминает боксерский поединок: противник атакует, соперник уклоняется и наносит мощный удар. Об этом на своем youtube-канале сообщил журналист Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинцы наступают, их держат в очень узком коридоре, шириной не более 5-6 километров, им не дают более широким фронтом зайти. И бьются за каждое село, которое даже не линия фронта, а это передовые позиции, опорные пункты, до основной линии обороны они еще даже не дошли», – подчеркнул Хайруллин.

Как только ВСУ начинают наступать на какое-нибудь село, российские войска оттуда уходят, и по селу наносится мощный артиллерийский удар, и ВСУ, неся огромные потери, откатываются назад, освобождая территорию для контрнаступления ВС РФ.

«Если кто сталкивался с боксерской терминологией, то это такой танец: противник атакует, его соперник уклоняется и потом наносит такой же встречный удар. И вот идет очень острая маневренная борьба», – пояснил военкор.

Он отметил интересную особенность – на фоне боевых действий в Запорожской области внимание отвлечено от происходящего на харьковском направлении.

«Наша армия продолжает наступать под Купянском, там очень медленно продолжается охват самого города. Продолжаются наступательные действия под Авдеевкой, причем с двух сторон – со стороны Каменки и началось движение со стороны Красногоровки. Идут в сторону Степового, опять наши перерезают железную дорогу. И, в то же время, с южной стороны, со стороны посёлков Опытное и Водяное, где стоит наша первая Славянская бригада, мы потихоньку идём вперёд. Опять же, они пытались атаковать на прошлой неделе, видимо это были отвлекающие удары, потому что наносили их в нескольких точках по всей линии фронта. Мы отбили потеряли там буквально один окопчик, сейчас его вернули и взяли ещё новую позицию. Идём вперёд», – заключил Хайруллин.