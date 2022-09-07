Наступление ВСУ: Ситуация для России становится критической

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Новости Украины

В случае дальнейшего развития наступления ВСУ в Харьковской области ситуация для российской группировки может стать критической, предупреждают наблюдатели.

«На Харьковском фронте противник вчера предпринял давно им подготавливаемое (судя по переброске резервов) наступление ,нанеся основной удар в районе города Балаклея. Внешний периметр обороны города держали мобилизованные батальоны ЛДНР (с минимумом тяжелого оружия), которые сдержать противника на передовых рубежах ожидаемо не сумели. К сожалению, точно также не смогли сдержать удар и расположенные во втором эшелоне части «Росгвардии»… По состоянию на вчерашний вечер противник сумел взять гарнизон Балаклеи в оперативное окружение… Источниками отмечена выдающаяся дерзость атак противника – «с брони и колёс» захватывавших позиции, на большой скорости врываясь на них прямо на броне – и иной технике, в результате чего артиллерия теряла возможность нанесения удара по противнику на подходе к нашим позициям», – сообщает экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

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Автор Telegram-канала «Записки ветерана» сообщает текущую обстановку:

«Балаклея до сих пор наша, потому что отряд храбрецов, готовых умирать, не бросили свои позиции. Этих парней нужно отлить в граните. Нацисты увязли под Балаклеей и уже бросили в бой резервы. Если сегодня к вечеру они не добьются успеха – наступление окончательно захлебнется. Слава храбрецам! Слава артиллерии! Слава авиации!».

В свою очередь канал «Grey Zone» пишет, что связи с российскими бойцами нет.

«По предварительной информации на данный час, бойцы Самарского и Башкирского СОБР до сих пор находятся в окружении под Балаклеей и на связь не выходят».

Военкор Александр Коц предупреждает, чем угрожает дальнейшее наступление ВСУ.

«Судя по тому, что бои завязались по линии Вербовка, Яковенково, Таранушино, Волхов Яр, задачи брать Балаклею во что бы то ни стало у украинцев не стоит. Им важно взять под контроль сначала трассу от Волхова Яра до Балаклеи (артиллерией они ее уже контролируют), последняя останется фактически в окружении. От Волхова Яра – прямая трасса на Изюм, а также – на Шевченково, через которое дорога идет на Купянск. Да, сейчас остается полевая дорога снабжения от Купянска до Изюма, которая на трассу выходит под самим городом. Но в случае продвижения противника на юг от Волхова Яра, и она окажется под угрозой. А в случае выхода противника через Михайловское на Купянск, Изюмская группировка, по факту, оказывается отрезанной от большой земли. Придется уходить на Восток через Оскол. Это, конечно, процесс не одного дня, но хочется надеяться, что развить успех минувших суток украинцам не удастся», – комментирует Коц.