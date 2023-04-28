Наступление ВСУ станет решающим для судьбы НАТО – Казаков

Когда наступление ВСУ захлебнется и украинская армия, которая фактически выступает наемниками Запада в войне против России, окажется на грани уничтожения, наступит переломный момент – все будет зависеть от того, готова ли НАТО вступить в открытое противостояние с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил Александр Казаков, советник первого главы ДНР Александра Захарченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Казакова, неудача Украины будет означать поражение Запада, поэтому ему придется либо смириться и признать проигрыш, либо напрямую вводить свои войска.

«Я имею в виду серьезных аналитиков – все говорили: «Нет, НАТО не готово, НАТО не хочет воевать с Россией». То есть, не хочет, и не готова, скажем так. И с точки зрения материально-технической, и с точки зрения морально-психологической – европейцы не готовы воевать вообще. До сегодняшнего дня. Изменится ли эта ситуация, – она может измениться по результатам анонсированного наступления ВСУ. Если наступление будет провальным и его нельзя будет никаким образом представить как хоть вот такусенькую победу, тогда объединенный Запад и его военный блок НАТО встанут перед вопросом – готовы ли они признать свое поражение. А это будет так. они сами за год приучили весь мир, что это Запад воюет с Россией, Запад готовится победить, соответственно, и проиграть тоже готовится Запад. Но, вот, готовы ли они на это?.. В отличие от нас, наш противник – как оперативный, в Киеве, так и стратегический, свои цели и задачи объявил и заземлил. Это они сказали про границы 91-го года. Соответственно, если их наемник, то есть, киевский режим, не решает эту задачу, то это означает, что Запад не смог ее решить при помощи наемников. И тогда встает вопрос – они своими силами готовы эту задачу решать?», – заключил Казаков.