Наступление ВСУ: Украина захватила еще одно село

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Волонтер Владимир Романов заявил, что ВСУ захватили село Урожайное, которое находится недалеко от еще одного недавно занятого противником села Старомайорское на стыке Запорожской области и ДНР.

Эти же данные подтверждает канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР: «Урожайное, к сожалению, нацисту удалось закрепиться в населенном пункте».

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«ВСУ давят непрерывно, неся сумасшедшие потери, прут, не считаясь с ними. Давление подкреплено активным применением РАВ (ракеты и арта), БПЛА по нашему переднему краю и тактическому тылу», – поясняет ситуацию военкор Юрий Котенок.

«Урожайное полностью уничтожено и фактически становится на данный момент серой зоной как Пятихатки», – уточняет автор канала «Записки ветерана».

Журналист из ДНР Алексей Акутин сообщает, что ВСУ использовали авиацию.

«Командование ВСУ ввело в бой авиацию и планирующими бомбами J-DAM начало наносить удары по домам, где находился бойцы гарнизона Урожайного. Соответственно, большая часть защитников передовых позиций погибла, и враг вошел и занял северную часть Урожайного, где организованная оборона уже отсутствовала».

Канал батальона «Восток» пишет, что проблема в неспособности подавить огневые точки ВСУ.

«Противник дозрел до нашей мариупольской тактики: посылает малую группу, упирается в огневой контакт, оттягивается и наносит удар артиллерией по выявленной позиции. После этого заползает в очищенный подвал… Такое возможно только при безнаказанной работе артиллерии – возвращаемся к вопросу о контрбатарейной борьбе…

Противник нас переиграл – Урожайное мы теряем. Несколько дней мы выдерживали его натиск, но где-то произошёл сбой. Ещё мы отбиваемся, но положение дел не в нашу пользу. Противник сегодня уже попытался водрузить флаг на сельсовете, но одна броня подорвалась, по остальным отработала артиллерия и они оттянулись, – но это вопрос времени. И хоть и большой ценой для противника обойдётся взятие этого посёлка – его утрата после такого героического сопротивления для нас болезненна. Не утешает, но слегка примиряет с ситуацией то, что если каждый посёлок он будет брать так, как Урожайное – он скоро закончится. Надеемся, что мы как-то извернёмся и отбросим противника – но приходится быть реалистами».

Военкор Роман Сапоньков напоминает, что угроза захвата Урожайного стала очевидной сразу же после захвата Старомайорского (хотя губернатор Евгений Балицкий уверял, будто бы оттуда ВСУ удалось выбить, что оказалось неправдой).

«По факту уже тогда сложился кризис обороны Урожайного, и 12 дней его держали на героизме и морально-волевых наших парней. В глобальном плане потеря Урожайного не даёт противнику перевеса. Мясные атаки с выгрызанием одного села имеют своей целью сточить наши резервы и после реализовать сценарий Харьковского направления осенью 2022 года», – считает Сапоньков.