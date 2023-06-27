Наступление ВСУ успехов не имеет – военкор Сапоньков

Владимир Гладков .  
27.06.2023 18:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 644
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Спустя три недели наступления ВСУ не могут похвастаться значительными успехами, кроме захвата нескольких деревень.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Роман Сапоньков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Спустя три недели наступления ВСУ не могут похвастаться значительными успехами, кроме захвата нескольких деревень....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Можно ли говорить, что наступление ВСУ захлёбывается?», – спросил ведущий.

«Да, с осторожным оптимизмом можно об этом говорить. В целом, первоначальных успехов, на которые они надеялись, они не достигли. Потому что три недели они бьются головой о нашу оборону, о героическое сопротивление наших военнослужащих.

Грамотно выстроенные минные поля. Сорок седьмая бригада [ВСУ] увязла в минных полях, и это общая картина для тех мест», – сказал Сапоньков.

Он подчеркнул, что сейчас важно поддерживать обороноспособность российских войск, сражающихся на передовой.

«Хотя на Веремьевском выступе определённые успехи у них есть, они там три или четыре деревни заняли. Но за три недели это не тот результат, на который они надеялись.

То есть – да, можно говорить, что наступление подувязло. Самое главное, чтобы не кончились резервы, снаряды, но по этому поводу у меня тоже есть осторожный оптимизм», – резюмировал военкор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть