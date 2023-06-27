Наступление ВСУ успехов не имеет – военкор Сапоньков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Спустя три недели наступления ВСУ не могут похвастаться значительными успехами, кроме захвата нескольких деревень.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Роман Сапоньков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Можно ли говорить, что наступление ВСУ захлёбывается?», – спросил ведущий.

«Да, с осторожным оптимизмом можно об этом говорить. В целом, первоначальных успехов, на которые они надеялись, они не достигли. Потому что три недели они бьются головой о нашу оборону, о героическое сопротивление наших военнослужащих. Грамотно выстроенные минные поля. Сорок седьмая бригада [ВСУ] увязла в минных полях, и это общая картина для тех мест», – сказал Сапоньков.

Он подчеркнул, что сейчас важно поддерживать обороноспособность российских войск, сражающихся на передовой.

«Хотя на Веремьевском выступе определённые успехи у них есть, они там три или четыре деревни заняли. Но за три недели это не тот результат, на который они надеялись. То есть – да, можно говорить, что наступление подувязло. Самое главное, чтобы не кончились резервы, снаряды, но по этому поводу у меня тоже есть осторожный оптимизм», – резюмировал военкор.