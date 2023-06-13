Наступление ВСУ. Времьевский выступ. «Перемога» ВСУ опять сменяется «зрадой»

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Источники «ПолитНавигатора» в зоне СВО подтвердили информацию блога военкора Семена Пегова о том, что дневные сообщения об отбитых у ВСУ российскими войсками ранее потерянных позиций в селе Макаровка (район Времьевского выступа) оказались преждевременными.

«Вопреки прогнозам, отбить село к концу дня не удалось. Надеемся, что завтра наши попытки на данном направлении увенчаются успехом… Этот участок фронта не так удачен для нас, как Ореховское направление. Продвижение противника есть, и отрицать его не получится, сколько не называй синюю зону серой», – говорится в публикации.

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Публицист Максим Калашников объясняет, почему ситуация здесь важна.

«Большая Новоселка находится к юго-западу от Донецка, на левой стороне выступа в сторону Азовского моря, занимаемого ВСУ… Если врагу удастся прорвать тут оборону, то дальше открывается путь на разрушенные Волноваху и Мариуполь. С угрозой разрезания той «колбасы», что представляет из себя территория, занятая нами в бывшей УССР», – пишет Калашников.

Об ожесточённости боёв и важности направления свидетельствуют данные военкора Юрия Котёнка – он сообщил, что в результате ракетной атаки противника погиб находящийся на линии фронта начальник штаба 35 общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев.

Кстати, тот же Котенок уточняет причину продвижения ВСУ:

«Фронт в общем держится, за исключением отдельных участков, где мы отходим и по причине нехватки боеприпасов».

Украинское Минобороны к вечеру объявило, что продвижение ВСУ с начала «контрнаступа» составило 6,5 километров. За всё время активных боёв захвачены семь небольших населенных пунктов – Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка.

Украинские нацисты подтверждают, что контроль над частью сел пока что условный – например, как пишет УНСОвец Андрей Приходько, за Макаровку продолжаются бои, причем обе стороны подтягивают резервы.

На данный момент сообщается, что российская стратегическая авиация начала пуски ракет по целям ВСУ. Одновременно военкор из ДНР Владимир Разин сообщает, что российские войска вновь пошли в контратаку.

«Прямо сейчас Вооруженные Силы России наносят контрудар на Времьевском выступе. Приказ на наступление получили все подразделения находящиеся в том районе. На Времьевском выступе есть значительные успехи. Дождитесь подробной информации. Идут бои», – сообщил Разин.

Обстановка, по всей видимости, прояснится уже к утру.

Западное агентство Reuters по итогам понедельника уточнило, что до побережья Азовского моря и перерезания сухопутного коридора РФ в Крым ВСУ по-прежнему необходимо преодолеть около 90 км (55 миль).