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Масштабное наступление ВСУ, которое идёт уже несколько дней, не достигло никаких успехов и захлебнулось по всем направлениям.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С начала недели очень тяжело на всех фронтах, в том числе на луганском направлении. Натиск со стороны противника очень сильный, наши ребята сдерживают на абсолютно всех направлениях. Везде противник атакует, и никак не угомонится, несмотря даже на то, что несёт колоссальные потери. А у наших ребят есть некоторые успехи – они не только отбивали атаки противника, но и в результате контратакующих действий заняли некоторые позиции, которые ранее были под украинскими боевиками. Так что ту работу, которую нужно делать, мы делаем, и сейчас всё в руках военнослужащих на линии боестолкновения. И когда у противника уже не будет физически возможности наносить удары, эти удары прекратятся», – сказал Марочко.

Он подчеркнул, что потери ВСУ в этом наступлении оказались гораздо выше, чем планировали киевские и западные командующие.

«Я получаю информацию о потерях украинских боевиков из разных источников – так вот, они в три раза превысили по сравнению с предыдущей неделей. Также расчётное количество потерь при планировании наступательной операции украинским командованием явно было занижено. Потому что сейчас есть сведения о том, как идёт восполнение потерь – оно носит в основном хаотичный характер, больше похоже на затыкание дыр, нежели на плановое пополнение. НАТОвские генералы, которые, я уверен, планировали эту операцию, они не рассчитывали на такой ожесточённый отпор с нашей стороны. И они явно удивлены тем, что мы до сих пор сдерживаем линию обороны и наносим такие колоссальные удары», – добавил эксперт.