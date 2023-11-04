Наступление ВСУ захлебнулось в крови. Русские ударили в неожиданном месте – киевский аналитик

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После провала украинского наступления Россия ввела в бой накапливаемые в течение лета резервы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Газете по-украински» пишет киевский военный аналитик Михаил Жирохов.

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«Во-первых, нужно заметить, что разрекламированное летнее наступление ВСУ захлебнулось в крови и никоим образом не сделало того перелома в войне, на который рассчитывало и наше общество, и западные союзники. Что именно помешало, однозначно сказать трудно, да и это будет некорректно по отношению к нашим бойцам, участвовавшим в этом наступлении сразу на нескольких направлениях. Очевидно, что были и промахи командования, и стечение неблагоприятных обстоятельств. Во-вторых, понимая, что наступательный порыв украинской армии пошел на убыль, российский Генштаб бросил в бой резервы, которые он накапливал в ожидании масштабного прорыва на токмакском или бердянском направлении. Причем бросил не туда, где прогнозировалось – имею в виду контрнаступление на тех же направлениях, где мы наступали, а в крайне неожиданном месте – Авдеевке», – отмечает автор.

По его словам, на Авдеевском направлении русским «удалось буквально выгрызть несколько лесополос».

«На просторах юга эти потери позиций были бы почти не замечены и особенно ни на что не влияли бы. Но под Авдеевкой ситуация совсем другая – здесь не те размеры (так, между южной и северной клешнями русского наступления расстояние всего восемь километров; по состоянию на момент выхода материала, может, уже и меньше). Станет Авдеевка «новым Бахмутом», пока не ясно, хотя ситуация очень похожа. Но пока никто не спешит объявлять ее «крепостью» и говорить о том, что мы ее будем держать до последнего солдата», – обращает внимание Жирохов.