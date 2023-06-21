Наступление ВСУ застопорилось. Зеленский жалуется, что Украину гонят на минные поля

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Украинское наступление, начавшееся в первых числах июня, пока не привело к значимым результатам для ВСУ, а тем более прорыву обороны ВС РФ.

Впрочем, это не означает, что принято решение остановить наступление. Эксперты сходятся во мнении, что украинские формирования, натолкнувшись на мощную оборону, взяли оперативную паузу.

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«Противник в ближайшие дни намерен возобновить интенсивные атаки на Запорожском направлении, которые будут подкреплены атаками на Сватовском и Донецком направлении для сковывания российских резервов», – прогнозирует военный обозреватель Борис Рожин.

Заместитель начальника Главного Управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский сообщает, что «противник учел последствия первых дней контрнаступления и теперь не торопится устраивать «дефиле» на бронетехнике у линии соприкосновения».

«Техника катается где-то на предельном для нашей артиллерии удалении и за границей наших минных полей, а противник «ножками, ножками» после длительной артподготовки пытается откусывать по кусочку. Видимо, там у них наверху призадумались над вопросом: дадут ли снова в требуемом количестве танки и бронемашины, если их так щедро расходовать? Думается, сейчас у противника происходит мозговой штурм: как направить ресурс так, чтобы от этого был максимальный эффект, даже если от ресурса мало что и останется?», – считает Ходаковский.

Судя по карте, которая гуляет в военных пабликах, успехи украинского наступления более чем скромные.

Продвижение, давшееся ценой огромной потерь, на карте отмечено розовым цветом.

Военный обозреватель Юрий Подоляка указывает, что минувшая ночь на Запорожском направлении прошла относительно спокойно.

«Очевидно, что второй «контрнаступ» на Юге выдохся и противник готовится к третьему», – полагает он.

Признал отсутствие значимых успехов и президент Украины Владимир Зеленский.

«Некоторые считают, что это голливудский фильм, и ожидают результатов уже сейчас. Это не так», – пожаловался Зеленский в интервью ВВС.

Он говорит, что продвижение сдерживают минные поля, установленные российскими войсками на территории площадью 200 тысяч квадратных километров.

При этом он дал понять, что на Украину оказывается давление, чтобы интенсифицировать наступление.

«Что бы ни хотели некоторые, включая попытки давления на нас, со всем уважением, мы будем продвигаться на поле боя так, как считаем нужным», – добавил Зеленский.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр пишет о южном направлении, что за минувшие сутки ВСУ «имели частичный успех, закреплялись на достигнутых рубежах и выравнивали линию фронта».

При этом она признает, что далеко не на всех направлениях российская армия обороняется.

«На востоке наши защитники продолжают сдерживать масштабное наступление русских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Особенно тяжелые бои продолжаются в Лиманском направлении в районах Ямполевка и Серебрянское лесничество Донецкой области. На направлении Белогоровка – Шипиловка, наши войска вели наступательные действия, имели частичный успех. Сейчас закрепляются на достигнутых рубежах», – отмечает Маляр.

По ее словам, «восток остается основным направлением наступления противника», а его цель – «выйти на границы Донецкой и Луганской областей».