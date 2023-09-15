«Наступление захлебнулось. Техники нет»: киевский политолог сказал неудобную правду

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Украинское контрнаступление завершается, не добившись главных целей – выхода к Азовскому морю. Но при признавать официально это никто не будет.

Наступление же следующего года, которое анонсировали ранее, под большим вопросом, поскольку у Украины нет такого количества техники, а Запад собрать ее не в силах.

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Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Техники нет, она же у нас не производится. У нас нет конвейера танков, гаубиц и так далее, и артиллерия. А когда Запад соберет? Представляете, это надо новые собирать – сейчас Запад ломает голову, где собрать технику опять на большое контрнаступление, например, в 24-м году. И ее надо, кстати говоря, в разы больше будет, в разы. Тут не обойтись 30 самолетами F-16. 13 «Абрамсов», 14 «Челленджеров» и 50 «Леопардов» – нам намного больше надо. Поэтому наступление, понятно, подходит к концу, оно завершается. Признать, что оно завершается – никто не будет признавать, как и войну никто объявлять не будет, так и здесь – признавать никто не будет, потому что это будет означать символическое поражение, и на Западе общественное мнение подхватит это», – заявил Карасев.