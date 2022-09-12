Наступлением на Харьковщине мы спасли Тайвань – украинский политолог

12.09.2022  22:26 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 390
 
Вооруженные силы, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Китай сейчас не пойдёт на Тайвань, поскольку видит победоносный вход ВСУ в оставленные ВС РФ города Харьковщины, а значит, американцы теперь могут больше внимания уделить Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Вадим Трюхан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Китай сейчас не пойдёт на Тайвань, поскольку видит победоносный вход ВСУ в оставленные ВС...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«На нашей родной Харьковщине сейчас решается судьба не только этой войны. Там сейчас решилась судьба Азиатско-Тихоокеанского региона. Войны Китая против США из-за Тайваня уже не будет.

Китай не пойдёт на какое-то обострение, понимая, что американцы постепенно освобождаются от ситуации, которая сложилась здесь. Известно, что невыгодно им терять экономических партнёров, как США и Европа. Понимая, что от России ничего кроме сырья, в ближайшие 20 лет не получит. Тайвань, как мне кажется, должен быть благодарен Украине», –  Трухан.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть