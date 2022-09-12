Наступлением на Харьковщине мы спасли Тайвань – украинский политолог

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Новости Украины

Китай сейчас не пойдёт на Тайвань, поскольку видит победоносный вход ВСУ в оставленные ВС РФ города Харьковщины, а значит, американцы теперь могут больше внимания уделить Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Вадим Трюхан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На нашей родной Харьковщине сейчас решается судьба не только этой войны. Там сейчас решилась судьба Азиатско-Тихоокеанского региона. Войны Китая против США из-за Тайваня уже не будет. Китай не пойдёт на какое-то обострение, понимая, что американцы постепенно освобождаются от ситуации, которая сложилась здесь. Известно, что невыгодно им терять экономических партнёров, как США и Европа. Понимая, что от России ничего кроме сырья, в ближайшие 20 лет не получит. Тайвань, как мне кажется, должен быть благодарен Украине», – Трухан.