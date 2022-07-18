«Наступления не будет. Путин выбрал тактику изнеможения» – политтехнолог

Ведение активных боевых действий на Украине на данный момент невыгодно президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом в эфире YouTube-канала украинской телеведущей Натальи Влащенко заявил бежавший в Израиль российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин просто переходит, он считает, что его стратегия измора, которой он пользуется всю жизнь во всех ситуациях, совершенно необязательно в военных, во внутренней политике, в экономике, где угодно, пересидеть, переждать, поскольку у него больше запас, чем во всём мире, она работает.

Сейчас неважны для Путина активные боевые действия в Украине, наступление, поскольку кажется, оно идёт очень вяло, хотя передышка в любой момент может закончиться», – сказал эксперт.