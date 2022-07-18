«Наступления не будет. Путин выбрал тактику изнеможения» – политтехнолог
Ведение активных боевых действий на Украине на данный момент невыгодно президенту РФ Владимиру Путину.
Об этом в эфире YouTube-канала украинской телеведущей Натальи Влащенко заявил бежавший в Израиль российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Путин просто переходит, он считает, что его стратегия измора, которой он пользуется всю жизнь во всех ситуациях, совершенно необязательно в военных, во внутренней политике, в экономике, где угодно, пересидеть, переждать, поскольку у него больше запас, чем во всём мире, она работает.
Сейчас неважны для Путина активные боевые действия в Украине, наступление, поскольку кажется, оно идёт очень вяло, хотя передышка в любой момент может закончиться», – сказал эксперт.
«Сейчас важны ракетно-бомбовые удары по городам, которые он активизирует, потому что нужно довести Украину до полного изнеможения. И нужно довести Запад до полного изнеможения. И вот оно, изнеможение, наступает.
Сельхозпродукцию вывели из-под санкций, турбину передали, правительство Италии на грани падения, Борис Джонсон уходит. Поэтому здесь всё абсолютно логично. Вопрос в том, насколько это понимают правящие элиты всего мира, в первую очередь США? Насколько эффективно они готовы с эти взаимодействовать?» – сказал Белковский.
Спасибо!
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