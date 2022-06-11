Наступления не ждём, ждём уничтожения – спикер Минобороны Украины

11.06.2022  00:47 (Мск), Киев
Владимир Гладков.  
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Восточная Европа, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Россия не ограничится югом и востоком Украины, и остановится только тогда, когда выбьет из Киева ставленников нацистского режима.

Такую перспективу в эфире «ICTV» признал руководитель отдела связей со СМИ Минобороны Украины Александр Мотузяник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«В ближайшей перспективе, мы не видим такой возможности (угрозы наступления ВС РФ на Киев, – ред.), но все равно, рано или поздно, Российская Федерация может повторить подобные наступательные действия. Конечно, для этого нужно реализовать мощный подготовительный этап, создать соответствующие наступательные формирования. Сейчас мы такого не наблюдаем», – констатирует Мотузяник.

Тем не менее, официальный представитель Минобороны Украины настаивает, что «непредсказуемый сосед» никогда не откажется от «стремления уничтожить Украину».

«Необходимо понимать восток и юг Украины – тактические, кратковременные планы РФ. Стратегическая цель России – это полное уничтожение Украины. Мы должны привыкнуть к этой мысли и жить с этим, укрепляться и готовиться к обороне. Пока имеем такого соседа, жить спокойно он нам не даст. Россия хочет полностью уничтожить украинскую государственность, установить подконтрольное России правительство. От этих стратегических планов Россия не отказалась. Мы это видим, и разведка сообщает, что это так», – убежден чиновник Минобороны Украины.

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