Наступления Украины хватит ещё на 2-3 недели – российский эксперт

Украина практически истратила наступательный потенциал, а тех резервов, которые у нее остались, хватит до конца июля.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил директор центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, переданных Украине ранее снарядов и систем недостаточно, а кассетные боеприпасы или даже дальнобойные ракеты не изменят положение дел.

«Они берегут свою бронетехнику, оставшуюся либо для последнего броска, и тогда мы посмотрим. Мой прогноз подтверждается – будет зависеть от того, насколько они рискнут своими оставшимися резервами, и когда они их бросят в наступление. Если это произойдет сейчас, – я был уверен, что они все свое резервное могущество истратят до саммита, но они приберегли и идут на саммит с достаточно унылой физиономией, потому что резервов осталось мало. Они есть, но осталось мало, техники осталось немного, никто ничего не дает, потому что его просто нет. Все снаряды зачищены, и не только в странах НАТО, но и в ближних союзниках, стали подчищать уже склады войск и подразделений, что, конечно, им очень не нравится, потому что там не может быть много боеприпасов. Уже докатились до боеприпасов кассетных, что вызывает разлад в самих странах НАТО, но они, конечно, будут использованы, как и другие виды вооружения. То есть, идет последнее подбирание крох», – отметил он.

«Я думаю, что еще на две-три недели, в зависимости от интенсивности, им хватит. Если они бросят резервы сейчас, то хватит на неделю. Если они их растянут и опять будут менять тактику, а они тактику меняют по два-три раза в месяц, ну, пройдет три недели. В любом случае, до августа сложится ситуация, когда нечем и некем будет воевать. Личный состав, профессиональный, выбит. То, что осталось в активном резерве – это крохи, которые можно использовать не на двух-трех направлениях, а, максимум, на одном. Поэтому, я думаю, что вся ситуация так или иначе разрешится в июле», – заключил Подберезкин.