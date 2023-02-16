Наступления ВС РФ еще нет. Оно начнется с мощной авиаподдержкой – генерал ВСУ

В настоящее время ВС РФ ведут активные разведывательные действия, выявляя слабые места украинской обороны, скопление личного состава и техники.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, грядущее наступление ВС РФ будет сопровождаться массированным применением авиации.

«Я уверен, что оно еще не началось, большое наступление русских. Те бои, которые ведутся… это бои больше тактического уровня, тактического значения. То, что враг прощупывает наши возможности на разных участках российско-украинского фронта, это понятно.

То, что в последние дни пролеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» осуществляется по определенному маршруту, показывает, что русские активно ведут разведку наших позиций и нашего глубокого тыла и смотрят, где находятся наши резервы, где находится наша артиллерия, где находятся наши другие войска. Они сейчас определяются, а где же пойти, где сосредоточить усилия…