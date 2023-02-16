Наступления ВС РФ еще нет. Оно начнется с мощной авиаподдержкой – генерал ВСУ

Анатолий Лапин.  
16.02.2023 11:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1289
 
Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


В настоящее время ВС РФ ведут активные разведывательные действия, выявляя слабые места украинской обороны, скопление личного состава и техники.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В настоящее время ВС РФ ведут активные разведывательные действия, выявляя слабые места украинской обороны,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Кривоноса, грядущее наступление ВС РФ будет сопровождаться массированным применением авиации.

«Я уверен, что оно еще не началось, большое наступление русских. Те бои, которые ведутся… это бои больше тактического уровня, тактического значения. То, что враг прощупывает наши возможности на разных участках российско-украинского фронта, это понятно.

То, что в последние дни пролеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» осуществляется по определенному маршруту, показывает, что русские активно ведут разведку наших позиций и нашего глубокого тыла и смотрят, где находятся наши резервы, где находится наша артиллерия, где находятся наши другие войска. Они сейчас определяются, а где же пойти, где сосредоточить усилия…

«В первую очередь, нужно обратить внимание на то, что российская авиация в последнюю неделю активизировалась, что касается проведения определенных тренировок, и такая активность показывает, что авиация врага может использоваться достаточно в большем объеме в случае большого наступления уже этого года», – заявил Кривонос.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть