Настя Жвик. Либеральный агент из Севастополя

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В городе-герое Севастополе обитает интересный экземпляр либеральной активистки, платного западного агента влияния, прикидывающейся городской сумасшедшей.

Активистку зовут Настя Жвик, 1996 года рождения, «многостаночница», распространяющая тексты на иноагенте «Медузе», в «Журнале Tinkoff», VK и других форумах и соцсетях.

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Журналистка по образованию (с 2014 по 2017 годы проходила обучение по программе бакалавриата в известном либеральном рассаднике – Высшей школе экономики) выступает экспертом мирового уровня в области всего: призывает подписчиков питаться просрочкой из общепита, защищать экологию через борьбу с женскими прокладками для «критических дней», смелее перестраивать систему опеки над детьми-сиротами, завлекает потенциальных туристов посетить объекты «неизвестного Севастополя», но, главным образом, занимается деструктивной деятельностью. И это – несмотря на достаточно юный возраст.

Образчик идиотского активизма

Если отбросить экологическую и фриганскую шелуху, которой окружила свою кипучую активность Настя Жвик, то в сухом остатке вырисовывается неприглядная картина типичного иноагента, жрущего из корыт западных НКО, регулярно посещающего тренинги «как построить прекрасную Россию будущего» в Латвии и Германии, топящего за неограниченные привилегии ЛГБТ, борца за права недоумков пускать восторженные слюни в чатах, посвящённых школьному расстрелу «Колумбайн», а также беспрепятственно лить дерьмо на военную спецоперацию, используя свою жёлтую «Ниву» в качестве агитационной передвижки.

Активистка-экологистка-фриганка Жвик успела достаточно наследить, чтобы проследить её становление, как иноагента, на протяжении последних пяти лет, с момента окончания учёбы во ВШЭ.

Судя по всему, Жвик попала в поле зрения вербовщиков западных иноагентов ещё в период студенчества. Иначе не объяснить, как она умудрилась сразу же после ВШЭ стать участницей 28-й лидерской конференции американского правозащитного фонда Best Buddies International, проходящей под «крышей» Госдепа США, на базе университета Индианы, что в городе Блумингтон, одноимённого американского штата.

Впрочем, из открытых источников выясняется, что, Жвик, ещё в 2014 – 2015 годах стала президентом фонда Best Buddies внутри ВШЭ и даже загребла в 2018 году премию и стютюэтку в номинации «Филантроп», за продвижение позиций американской НКО в российском университете ВШЭ и организацию её филиалов в Ростове Великом, Суздале, Переделкино, Коломне и Сергиевом Посаде.

В общем, мощное начало.

В 2019 году, Жвик опубликовала восторженную статью о поездке по обмену для учёбы в баварском университете Пассау, где девушку вовлекли в секту свидетелей экологической повесточки ESG, в которой значатся такие увлекательные позиции, как «ходыты сраты во город» и жрать с помойки во имя сокращения «углеродного следа».

И ладно бы дело ограничилось вовлечением журналистки в секту юродивой Греты Тунберг. Как бы не так!

По признанию Жвик, одним из выбранных ею предметов обучения в университете Пассау была такая смакота, как «Resistance! Media and Protest from Banksy to Pussy Riot» (Сопротивление! Медиа и протесты от Бэнкси до Пусси Райот).

Из чего следует, что журналисточка со студенческой скамьи сделала карьерную ставку на профессиональную политическую провокацию.

Её дальнейшая деятельность только подтверждает это предположение.

В 2020 году, Жвик применяет полученные на курсах «расследовательской журналистики» в Латвии, за счёт Госдепа США, навыки, публикацией цикла статеек, продвигающих «инклюзивную» повестку «страданий» представителей ЛГБТ в суровой российской реальности.

В тексте упоминаются несовершеннолетние «мальчики, родившиеся в теле девочки» и девочки из традиционной татарской семьи, «находящейся в поисках своей идентичности», а также прочие юные фрики.

Основная мысль статьи: ранимое юношество, готовое отстричь себе бараньими ножницами «неправильную» часть тела или собственноручно пришить недостающее, следует всячески поощрять, а водить их к психиатру – это «преступное насилие над личностью».

Характерной особенностью этих статеек являются отсылки к мнениям каких-то недоделанных евгенистов из «ресурсных центров ЛГБТ» и тому подобного полуподпольного мутняка, тщательно обходя профессиональных психиатров.

Типичным манипулятивным приёмчиком Жвик, да и прочих подобных «правозащитников», являются бесконечные завывания, что, если из детей прямо сейчас не сделать трансгендеров, то они всенепременно наложат на себя руки.

Ещё одной активно разрабатываемой жилой Жвик, в 2020 году, стало сюсюканье вокруг принудительной госпитализации в психоневрологическом диспансере чокнутой на «Колумбайне» девятиклассницы.

Девочка, начитавшаяся фантастики (судя по всему, другие литературные жанры она в упор не признаёт) и пабликов, посвящённых «Колумбайну», сообщает, что она «просто хотела снять фильм-расследование о причинах стрельбы в школах». Эксперт…

Как и в случае с малолетними страдальцами, мечтающими о смене пола, Жвик разводит сопли, приводя в оправдание фанатки «Колумбайна» мнения подружек, соседок и прочих «знающих людей», но только не специалистов.

Приём известный: давить на эмоции обывателя, вызывая возмущённую реакцию «да как они посмели!»

В 2021 году Настя Жвик начала отрабатывать, уже в одиозном издании-иноагенте «Медуза», очередное задание кураторов – отмывать до бела в край запомоенную организацию «Мемориал», запрещённую в России решением Минюста.

Стандартными методами – аккумулируя отзывы визажисток, разработчиков программных интерфейсов и прочих креативщиков «с красивыми лицами» — Жвик пытается раздуть «общественное возмущение» «правду теперь не узнать», поскольку, мол, только с помощью «Мемориала» интересующиеся смогли узнать о судьбе своих репрессированных родственников.

На всякий случай сообщаем, что, люди, доказавшие родство с тем или иным репрессированным, имеют право без всякого «Мемориала» получить доступ к судебному делу своих родственников. Достаточно подать официальный запрос, например, через прокуратуру.

Конечно, если с запрашиваемого дела до сих пор не снят гриф секретности, а интересующееся лицо не имеет нужного допуска, то документы ему никто не покажет.

В общем-то, не секрет, что манипуляторы, включая Жвик, как правило, паразитируют на элементарной юридической безграмотности людей, выдавая её за «власти от нас всё скрывают».

Судя по всему, Жвик пришлась ко двору американских властей, ибо активисточку с 2017 по 2019 годы регулярно приглашало на торжественные мероприятия посольство США в Москве.

Из публикации в VK можно понять, что услуги Насти Жвик антироссийским заказчикам неплохо оплачиваются. В частности, девушка сообщает о покупке и ремонте квартиры «с историей» в Петербурге.

Так, известная медиапомойка «Медуза» в начале октября 2021 года заключила с Анастасией Жвик договор на оказание услуг с оплатой через банк Tinkoff. Соответствующие документы публикует Telegram-канал «Ревизор».

С началом спецоперации Жвик обозначила свою проплаченную «Медузой» «гражданскую позицию», разъезжая по Севастополю на своей «Ниве» с картонкой «Нет войне!» за задним стеклом.

Однако, в отличие от придурков, поджигающих военкоматы и малюющих краской из баллончика лозунги в поддержку Украины в общественных местах, Жвик умеет вовремя мимикрировать, не желая платить штрафы и, тем более, получать реальное уголовное наказание.

В частности, в своём VK-бложике (кстати, демократично закрытом для комментариев) она даёт ссылку на «Медузу» с очередным манипулятивным материалом.

На этот раз журналистка выступает «зооактивисткой», переживая за судьбы собачек и кошечек, брошенных удравшими от мобилизации «пятисотыми».

Сюжет: «Они (дезертиры) невиновны, а мы собираем собачек и кошечек, кормим и определяем в хорошие руки».

Впрочем, ко Дню учителя продолжательница дела «пусек» разразилась «аналитической» статьёй, о «грядущей катастрофе в системе российского образования» и сюсюканьем в адрес сбежавших от мобилизации учителей со слезливым подзаголовком, «Они хотели учить детей, а не становиться убийцами».

В общем, «подпольный обком действует».

Мне трудно судить, насколько хитрозадые маневры севастопольской грантоедки подпадают под статью о дискредитации Российской армии, но на превентивные меры, вроде вдумчивой беседы с прокурором и предупреждением – безусловно. Уж больно комфортно чувствует себя мелкая поганка Настя Жвик в воюющей с фашизмом стране. А не должна бы, не должна…