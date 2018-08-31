Наталья Поклонская: «Трусливым убийцам – гореть в аду!»

31.08.2018, Киев, Семен Дорошенко

Глава Донецкой Народной республики Александр Захарченко погиб как герой и верный сын своего народа, написала в Твиттере.депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глубоко скорблю в связи со смертью отважного, последовательного, решительного и искреннего человека, положившего жизнь за землю Донбасса, – Александра Захарченко, – пишет Наталья Поклонская. – Он погиб как герой и верный сын своего народа.

Светлая ему память! А трусливым убийцам – гореть в аду».