Натиск усиливается: Кишинев обхаживает влиятельных гагаузов в обход башкана Гуцул

В Гагаузии снова «искрит», между Кишиневом и Комратом нарастает конфронтация. Автономия с собственной позицией и устремлениями раздражает режим Майи Санду, который оказывает давление на провинцию, желая лишить ее полномочий. Дошло до громких заявлений: на минувшей неделе башкан Гагаузии Евгения Гуцул пообещала, что регион будет защищать свои права и отделится от Молдавии в случае объединения ее с Румынией. При этом центральные власти, учитывая предстоящие выборы, пытаются вести диалог с Гагаузией в обход руководства автономии. Первые лица страны встречаются с местными элитами, коммерсантами. Майя Санду осуществляет вторую за две недели поездку в автономию – как раз в то время, когда Евгения Гуцул совершает новый рабочий визит в Москву с целью укрепления отношений с Россией.

Руководство Гагаузии призывает население держаться вместе, поддерживать башкана и спикера, не отступать и не сдаваться. Ситуацию вокруг еще одной потенциальной горячей точки Молдовы в интервью «ПолитНавигатору» комментирует политологАлександр Кориненко.

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ПолитНавигатор: В Молдове в последнее время часто стали раздаваться голоса о необходимости вхождения Молдовы в состав Румынии. На днях также премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что поддерживает идею объединения с Молдавией, которое может произойти, в том числе за счет вступления страны в ЕС. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что любые унионистские начинания запустят процедуру отделения Гагаузии, и что Гагаузия сама добудет себе независимость. Это реально? Насколько это отделение возможно технически?

Александр Кориненко: Сегодня отделение Гагаузии от Молдовы невозможно. Гагаузия не может отделиться от Молдовы по нескольким причинам. Первая – это отсутствие естественной преграды, как например, река Днестр между Молдовой и Приднестровьем. Юг Молдовы и Гагаузия – это степь. Вторая причина – небольшое по численности население автономии. В случае поглощения Молдовы Румынией оно не сможет выстоять, а если кто-то думает, что гагаузам позволят беспрепятственно выйти из состава Молдовы, то они сильно ошибаются. Третья – крепко связанные газовые, энергетические системы. Конечно, можно их разделить, но это будет трудоемкий процесс, и Кишинев никогда не пойдет на такое. Четвертая – отсутствие в Гагаузии, в отличие от Приднестровья, мощных больших предприятий, в которых заинтересованы геополитические игроки и которые смогут наполнять достаточными средствами бюджет. И пятая. Комрат надеется на поддержку России, но здесь нет общей границы, поэтому и шансов на отделение никаких нет – ни политически, ни экономически, ни технически. Другой момент, что автономия в случае подобного сценария станет регионом нестабильности в «Великой Румынии», – это факт.

ПолитНавигатор: В Гагаузии обеспокоены тем, что Кишинев хочет распустить автономию, отбирает у нее права и полномочия, например, через реформу юстиции, при которой судебные органы Гагаузии переподчиняют соседнему району Молдовы. Эти опасения справедливы? Что может предпринять Комрат в ответ на эти действия?

Александр Кориненко: Власти в Кишиневе всячески демонстрируют, что хотят максимально обрезать права автономии, сделать так, чтобы она обладала не большими полномочиями, чем любой из районов страны, где примары вынуждены ездить на поклон и выпрашивать и так положенные по закону денежные средства из бюджета.

Идеальным для Майи Санду был бы роспуск автономии и создание вместо нее трех районов. Свое пренебрежение к гагаузам они показывают и тем, что называют членов Исполкома и башкана «членами ОПГ» и не вводят главу автономии в состав правительства, как того требует закон.

Натиск на регион продолжится, пока воля и дух гагаузов не будут сломлены. В этих условиях Комрату надо отстаивать свои интересы так же, как он смог отстоять свои финансовые интересы (по бюджетному финансированию – прим. автора) в Конституционном суде Молдовы и, конечно же, массово выходить на выборы, чтобы сменить власть в Кишиневе. Это справедливые и законные инструменты.

ПолитНавигатор: Недавно «нелояльную» Гагаузию по разным поводам посетили сразу несколько первых лиц страны – министр инфраструктуры Андрей Спыну, премьер Дорин Речан и президент Майя Санду. Прием оказался холодным – президентскому кортежу даже пришлось удирать по полям от протестующих. На 10 апреля намечен новый визит президента в Комрат – в местном университете Санду проведет встречу с мэрами населенных пунктов и руководителями региональных служб. На что рассчитывают руководители Молдовы, посещая автономию?

Александр Кориненко: Грядут президентские и парламентские выборы, а также референдум о европейском векторе Республики Молдова. Кишиневские власти – где угрозами, а где сладкими посулами – пытаются убедить местное население, что стоит если не поддержать их (а это из области фантастики), то хотя бы не выступать громко против. Ведь когда-то мог Влад Филат, будучи премьер-министром, договариваться с тогдашним башканом Гагаузии Михаилом Формузалом и местными элитами. К тому же Майя Санду и ее окружение убеждены, что «воду мутит» в автономии Илан Шор. Очевидно, они сейчас ищут ситуативных союзников в противовес действующему башкану Евгении Гуцул, против которой возбуждаются уголовные дела и которая, возможно, будет снята со своего поста, – тогда надо найти на ее место если не лояльного, то нейтрального главу автономии. Думаю, что этот вариант рассматривает сейчас Кишинев.

ПолитНавигатор: Евгения Гуцул на фоне давления, которое Кишинев оказывает на оппозицию и Гагаузскую автономию, проводит встречи с оппозиционными партиями и ее лидерами. Зачем это делается и что это даст?

Александр Кориненко: Сегодня не все в автономии довольны Евгенией Гуцул и ее командой, наблюдается раскол, чем пользуется центральная власть, и налаживает отношения с местными элитами в обход Исполкома и Народного Собрания Гагаузии. Большая часть элит автономии сегодня не хочет полного разрыва с Кишиневом и готова договориться с президентом. А действующий башкан пытается увеличить свой политический вес, показывая, что у нее есть поддержка как в автономии, так и в стране.

ПолитНавигатор: Летом исполнится год, как Евгения Гуцул приступила к работе на посту башкана Гагаузии. После победы на выборах о никому не известной и молчаливой Гуцул с сарказмом говорили, что Илан Шор из любого может сделать политика. Сегодня башкан не молчит, более того, ее имя не сходит с новостных лент. Что можно сказать о ней как руководителе автономии?

Александр Кориненко: Я не житель автономии, мне сложно судить, насколько улучшилась жизнь населения. Появление башкана в новостях не увеличивает доходы простых гагаузов, а именно этим должен заниматься руководитель автономии.