НАТО берет Сербию в кольцо, пытаясь оторвать от России

11.04.2019, Москва, Олег Кравцов

Западные страны и НАТО открыто поддерживают албанских сепаратистов на территории Сербии.

Об этом «Известиям» заявил депутат от Сербской радикальной партии Александр Шешель, по словам которого, политика НАТО на Балканах нацелена на то, чтобы не допустить сближения России со странами региона.

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“Со стороны западных стран идет активная работа по интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО. И если посмотреть на карту мира, то вы увидите, что Сербия скоро окажется в полном окружении военного блока. Более того, западные государства и НАТО открыто поддерживают албанское население, подпитывая идею объединения Косово с Албанией и другими территориями”, – сказал сербский политик.

По его словам, экспансия НАТО и создание новых разграничительных линий создают взрывоопасную ситуацию на Балканах и отдаляют решение косовского вопроса — главного фактора нестабильности на Балканах.

Издание напоминает, что глава МИД Сербии Ивица Дачич на прошлой неделе заявил, что если международные силы не смогут обеспечить безопасность проживающих в Косово сербов, то Белград найдет собственное решение.

“Если руководство косовских албанцев решит ввести свои вооруженные силы на территорию севера края, где проживает преимущественно сербское население, то Белград будет вынужден отправить свои войска для защиты соотечественников. Такое развитие событий может означать начало войны”, – не исключает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Он добавил, что потенциальный конфликт предотвратить могло бы разграничение территорий между Белградом и Приштиной, но сейчас это сделать довольно сложно из-за отсутствия у последней воли.