НАТО безнаказанно обстреливает «украинскими руками» стратегические цели в России – Живов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США и Запад ищут подходящие формулировки, чтобы снять с себя ответственность за будущие удары со стороны Украины вглубь территории России полученным от НАТО дальнобойным оружием. Не надо вкладываться в новое вооружение и диверсионные операции – достаточно иметь «украинские руки» на границе с РФ.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Они пытаются изобрести какую-то словесную формулу, чтобы снять с себя ответственность за будущие удары по территории России. Конкретно Столтенберг этим занимается абсолютно в садистском духе. Если бы такая дискуссия шла между мужчинами на улице, можно было бы Столтенбергу просто в рожу дать, или даже плюнуть. Потому что всё, что он говорит – это омерзительно. Это ложь, лицемерие, двойные, тройные, десятерные стандарты. Когда они полгода обстреливают Белгородскую область, сознательно, в террористических целях убивая мирных граждан, провоцируют Россию на начало Харьковской операции, а потом говорят: из-за того, что русские ещё и на Харьков напали, мы, конечно, дадим дальнобойных ракет, чтобы они аж до Тулы доставали», – подчеркнул он.

По словам обозревателя, эта дискуссия рассчитана на западную аудиторию. Параллельно у НАТО появилась эксклюзивная возможность практически безнаказанно обстреливать Россию «украинскими руками».



«Нас постепенно втягивают, делают из нас опять негодяев и постоянно увеличивают эскалацию. Чего только стоит атака на наши загоризонтные РЛС, о которой недавно рассказал сенатор Дмитрий Рогозин. Вроде бы какой-то пластмассовый беспилотник куда-то прилетает, какое к этому отношение имеют Соединённые Штаты Америки? Но мы понимаем, что единственная сторона, заинтересованная в ударах по оборонительным сооружениям «ядерной триады» – это США, которые пытаются таким образом разрушить не испытанный, слава Богу, на деле сдерживающий ядерный паритет между нашими странами», – указал Живов.