НАТО боится брать ответственность за проблемную Украину

13.05.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Вступление Украины в НАТО резко подорвет безопасность всей Европы.

Об этом в эфире белорусского телеканала ОНТ заявил минский военный эксперт Александр Алесин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, учитывая, что у Украины есть территориальные претензии к России и вооруженный конфликт в части страны, разгребать это придется странам НАТО.

«Вступление Украины безопасность всей Европы резко подорвет. И в общем-то за все украинские дела НАТО придется отвечать. Почему НАТО так неохотно принимает членов, у которых есть внутренние проблемы, гражданские конфликты и территориальные споры с соседями? У Украины колоссальный территориальной спор по поводу Крыма. Европа не признает Крым российским и большинство стран тоже. То есть Украина имеет притязания на возврат Крыма.

Прежде всего, это информационный нажим на Россию. Россию очень нервирует такая перспектива. Я скажу так – есть две красные линии, которые для России жизненно важны, экзистенциально важны – это Белоруссия и Украина. Потому что в случае, если блок НАТО расширится до этих пределов, полётное время до Москвы и центрального промышленного района будет составлять от 15 до 20 минут и даже меньше», – заявил Алесин.