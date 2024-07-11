НАТО бряцает оружием: в Румынии будет создана крупнейшая европейская база Альянса

Раду Никулицэ.  
11.07.2024 15:45
  (Мск) , Бухарест
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Вооруженные силы, Греция, Дзен, ЕС, НАТО, Румыния


На территории Румынии будет создана крупнейшая военная база НАТО в Европе. Она будет занимать площадь в 30 квадратных километров и вмещать более 10 тысяч военнослужащих и гражданского персонала. Об этом говорится в совместном коммюнике министров обороны Румынии, Болгарии и Греции, которое будет подписано на полях саммита, посвящённого 75-летию Альянса, сообщает adevarul.ro.

Согласно заявлению, на базу «Михаил Когэлничану», расположенную на побережье Черного моря, вскоре будут переведены войска и личный состав с авиабазы Рамштайн на территории Германии, поскольку «вследствие российской угрозы центр внимания коалиции все больше смещается на восток».

На территории Румынии будет создана крупнейшая военная база НАТО в Европе. Она будет занимать...

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База «Михаил Когэлничану» станет частью так называемого Гармонизированного мобильного военного коридора, создаваемого для более быстрого и эффективного перемещения персонала и военных средств как внутри Европы, так и за ее пределами.

План, который будет подписан тремя министрами обороны, предусматривает объединение четырех портов, их соответствующих инфраструктур и сетей. Создаваемый коридор соединит греческие порта на Средиземном море Салоники и Александруполис с черноморскими портами Варна в Болгарии и Констанца в Румынии. Эти четыре города приобретают стратегическое значение для НАТО из-за их близости к восточным границам НАТО.

«Все три страны имеют порты, железнодорожные и автомобильные сети, которые вносят решающий вклад в устойчивость и легкость развертывания союзных сил на восточном фланге НАТО», — цитирует греческий портал kathimerini.gr высокопоставленное военное лицо.

Как указано в документе, соглашение обеспечит возможность быстро перемещать войска из одного места в другое внутри и за пределами Европы и беспрепятственно пересекать пограничные посты в ходе выполнения своей миссии, что значительно сократит как время, так и бюрократию, необходимую в настоящее время.

Объекты Гармонизированного военного мобильного коридора не ограничиваются только транспортом, портами и сетями, но также включают в себя защиту от угроз, координацию с задействованными ведомствами, межгосударственные соглашения, меры безопасности, а также размещение, питание и таможенное оформление. Важным аспектом соглашения является то, что оно обеспечивает быстрое реагирование и отправку подкреплений в случае угрозы или нападения со стороны одной из трех стран.

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