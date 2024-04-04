НАТО будет до последнего украинца доказывать, что Россия не права

Время, когда Москва доходчиво разъясняла Западу свою позицию по Украине, было использовано против России.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор Центра евроазиатских исследований МГИМО МИД РФ Иван Сафранчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При нынешнем уровне отношений мы приходим к тому, что уже не на что отвечать. Вот это – наша позиция. Она может вам нравиться или не нравиться, вы можете уничтожить украинское государство ради того, чтобы нам доказать, что мы не отстоим свою позицию. НАТО будет до последнего украинца воевать только для того, чтобы доказать России, что мы не можем отстоять заявленную нами позицию. Получается неравная ситуация, когда мы без конца что-то объясняем. Вот, американцы объясняют, почему не хотят, чтобы была какая-то база на Кубе? Ну, всем понятно, почему они не хотят. Например, с международно-правовой точки зрения, перемещение советских ракет на Кубу было абсолютно законно и не противоречило никаким международным нормам. Американцы ради того, чтобы этого не допустить, поставили мир тогда на грань ядерной катастрофы», – напомнил Сафранчук.

«Период, в который такие объяснения давались, был использован западными странами манипулятивно. Все эти объяснения переводились в то, что это бесконечная, ни к чему не ведущая дискуссия, которая заканчивается ничем. Поэтому – есть позиция, и обсуждению она не подлежит. НАТО проверило, что будет, если попытаться, как раньше, игнорировать слово России. Получился продолжающийся конфликт. Посмотрим, что будет дальше», – добавил международник.