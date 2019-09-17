НАТО для Украины оказалось важнее ЕС

17.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Важнейшей целью новой украинской власти является интеграция страны в НАТО.

Об этом в эфире телеканала «UA:Первый» заявил вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновник дал понять, что сегодня НАТО является для Украины более важной структурой, чем Евросоюз.

«Стратегически мы соглашаемся, что конечной целью интеграции Украины является членство в НАТО и членство в Европейском союзе, это не обсуждается… Членство в НАТО является стратегической целью. Какой есть путь к членству – это другой вопрос. О том, что нужно заниматься безопасностью, гарантировать безопасность – безусловно, именно это было в фокусе моего визита в Брюссель.

Кстати, первый день в Брюсселе я посвятил именно НАТО, а не Европейскому союзу, а на второй день поехал в ЕС, в Еврокомиссию. Маленький дипломатический маневр. И там мы говорили о том, как НАТО может помочь нам на данном этапе, сегодня и сейчас укрепить нашу безопасность, и как мы можем помочь НАТО выполнять возложенные на этот Альянс функции», – заявил Кулеба.

При этом, вице-премьер отметил, что в обозримом будущем членство в НАТО Украине не светит.

«Нет сейчас условий, чтобы мы получили план членства. Это реальность, которую мы должны понимать, а не рассказывать людям, что еще чуть-чуть и все будет хорошо».

Не зовут украинскую делегацию и как гостей на саммит НАТО – причиной тому является старое табу на приглашение Украины, наложенное Венгрией: «Вы знаете, что заблокировано наше сотрудничество с Северо-Атлантическим альянсом на топ-уровне политическом со стороны Венгрии. Эти проблемы мы унаследовали, они остаются нерешенными и сейчас Венгрия не меняет свою позицию, соответственно, Украина не сможет получить приглашение, потому что решение о приглашении отправляется консенсусом», – отметил вице-премьер.