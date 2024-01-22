НАТО до лета отрепетирует уничтожение Молдовы в украинском конфликте

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НАТО проведет в Молдове крупнейшие учения «Стойкий защитник 24».

Документ, свидетельствующий об этом, опубликовала Europa Libera, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Учения начнутся еще в январе и продлятся до конца мая. В них примут участие все члены НАТО, а также Швеция.

Цель учений – проверить боеспособность «в смоделированном сценарии возникающего конфликта с почти равным противником» и выяснить, получится ли проводить «сложные, многоплановые операции в течение нескольких месяцев, на протяжённости в тысячи километров, от крайнего севера до Центральной и Восточной Европы, в любых условиях».

Учения пройдут также на территории Эстонии, Венгрии, Италии, Северной Македонии, Польши, Румынии и Швеции.

«Санду, кажется, напрочь забыла про нейтральный статус Молдовы – наша страна примет у себя военные учения НАТО. Это не просто нарушение Конституции – это отход от принципов мирного сосуществования, заложенных в основу нашего государства!», – возмутился лидер молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу.

«С помощью молдаван НАТО хочет проверить, сможет ли альянс выдержать натиск противника на восточном фланге. И всё это бряцание оружием происходит на фоне фактической блокады Приднестровья, которую объявила президентша Санду», – отмечает публицист Сергей Мардан.