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Прежде, чем переходить к переговорам с Россией и перемирию, западная коалиция должна разместить свои войска на территории Украины, обеспечив надежную безопасность Бандерштадта.

Об этом в эфире видеоблога «Вот так» заявил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходимо дать Украине железные гарантии безопасности – будь то членство в НАТО или коалиция под руководством США. На территории Украины должны быть размещены войска союзников. Примером могут послужить страны Балтии – там мы разместили разумное количество войск из других стран НАТО. То же самое потребуется и здесь. Если это не будет сделано, я не думаю, что у Украины появятся гарантии защиты, необходимые для серьезных переговоров… Я думаю, что поддержка, которая оказывается всеми странами, а не только США, должна быть увеличена. То же самое касается снятия ограничений на использование наших дальнобойных систем для ударов по российской территории. Учитывая, что украинцы каждый день бьют по российской территории своим дальнобойным оружием, я не вижу разницы между ними», – заявил Петреус.