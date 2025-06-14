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В субботу британские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтикой в воздушном пространстве Польши.

Французское издание «Ла Монд» назвало инцидент «продолжением серии воздушных провокаций, начавшихся с начала вторжения на Украину», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он произошел на фоне учений НАТО Baltops-2025, в которых задействованы около 50 немецких, датских, литовских и американских кораблей, однако в основном отрабатывается использование в операциях на море беспилотных летательных аппаратов.

Учения проходят на обширных участках южной Балтики от Датских островов до Гданьского залива – западного побережья Калининградской области. На 25 сентября запланировано начало еще одних трёхдневных крупных учений Red Storm Bravo.

Кроме того, в бундестаге заявили о начале технической разработки подъема химического оружия третьего рейха. В бундестаге заявили, что российские эксперты считают, что НАТО готова использовать химоружие ради блокады Калининградской области.

Замглавы МИД РФ Александра Грушко заявил, что Москва рассматривает «военную деятельность НАТО как часть подготовки к военной конфронтации с Россией».

Либеральный военный эксперт Валерий Ширяев считает, что «может дойти до прямого конфликта, по крайней мере, до стычки», но без США у европейских стран не хватает флота, чтобы захватывать танкеры «теневого флота».

«На самом деле российский Балтийский флот заперт в Финском заливе. Все остальное Балтийское море это сплошные страны НАТО. Калининградская военно-морская база практически заранее блокирована. Если крупный военный конфликт разгорится, можно сказать, что она обречена», – считает Ширяев.

Директор российского Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина прогнозирует, что конфликт России с НАТО на Балтике может начаться до завершения СВО.

«Очевидно, что из украинского конфликта и всё возрастающей роли БЭКов и других роботизированных средств на морских ТВД противник сделал выводы и достаточно быстро перешёл к реализации накопленного опыта. Возможность использовать роботов для изоляции Балтийского моря — это только первый этап. Нет сомнений, что следующим станет тестирование использования роботизированных сил для контроля стратегических сегментов нашего ВМФ — атомных подлодок. Новая технологическая гонка на море набирает обороты. России отставать в ней никак нельзя», – написала Панина в своем тг.

Развивает тему военный эксперт Владислав Шурыгин.

«И возникает вопрос, а чем на эту угрозу способны ответить мы? Решения очевидны – это “дронофикация” нашего Балтийского флота и береговой обороны. Положение Калининграда уникально. Он, фактически, сам блокирует Балтийское море. Нам необходимо начать развивать свои беспилотные надводные и подводные силы. Они идеальны для мелководной (средняя глубина 50 метров, максимальная 470 метров) и “компактной” Балтики. Тогда полную блокаду Балтики, скорее, сможем организовать мы. Но вместо БЭКов мы продолжаем строить фрегаты и корветы, выживаемость в бою которых уже очень хорошо показал опыт Черноморского флота, третий год запертого в своих базах. Неужели, нам нужна очередная Цусима, чтобы осознать необходимость реформы флота?», – пишет Шурыгин.

Однако противник думает о России иначе. С начала года на немецком побережье Балтики замечены 34 подозрительных БПЛА, сообщают германские СМИ. Европейские органы безопасности утверждают, что беспилотники запускаются с судов «теневого флота».

Возможно поэтому сразу три буксира обеспечивали проводку танкера с эстонской нефтью мимо территориальных вод России, который считается традиционным безопасным маршрутом. Суда пошли самым опасным путем – через отмели.