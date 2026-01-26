«НАТО – это маска. Украину оставят страной-ЧВК против России» – политолог

Максим Столяров.  
26.01.2026 21:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 373
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Нынешний переговорный процесс производит впечатление разговора сторон – каждой в своей повестке и без единого дискурса.

Об этом заявил политолог Павел Щелин на канале беглой журналистки-иноагента Юлии Латыниной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В рамках этого мирного процесса мы видим полный разрыв единого дискурса. Цирк испорченного телефона, где каждая сторона говорит сама с собой. Складывается ощущение, что стороны вообще не переговариваются между собой.

Как в психиатрической больнице с отдельными палатами – и каждый ведёт свой отдельный переговорный процесс. Поэтому все могут всё время заявлять о больших прогрессах, успехах и выдвижениях к последнему миллиметру. Чеховские диалоги.

Что, по сути, сказал Зеленский? Сказал – не мытьём, так катаньем, но Украина как АнтиРоссия остаётся. И это неотъемлемая часть мирного процесса, если суммировать его заявления.

Смысл АнтиРоссии – это не НАТО, НАТО – просто лицо этого мирного процесса. А реальный смысл –такая вооружённая страна-ЧВК на службе уже не очень Коллективного Запада. Которая способна представлять реальную военную угрозу России», – рассуждал политолог.

Он добавил, что больше, чем обмен пленными, результатов от переговоров не ожидает.

«Все эти высказывания об огромных процессах и «вот-вот, и эта встреча»… Дай Бог, что людей освободят, опять обмен пленными произведут. Я к этому отношусь примерно так», – заключил Щелин.

