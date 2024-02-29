НАТО готовит десант на Западную Украину – прогноз

Страны НАТО готовят введение крупной группировки на территорию Западной Украины, чтобы попытаться удержать за Альянсом хотя бы часть распадающейся Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил болгарский политолог Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Стоит ли ожидать каких-то войск НАТО на Украине, или это всё политический водевиль? Я считаю, что стоит. Это будет натовское войско, но не НАТО. Как в Югославии – весь коллективный НАТО дубасил Югославию, но это был «КФОР», они создали специальную организацию, и никакого НАТО там даже близко не стояло. Здесь будет примерно то же самое.

Они всегда делают одинаково. Из натовского офицерского ядра

На одного сержанта или офицера из натовского ядра, будут десять-пятнадцать солдат из Восточной Европы, поляков и болгар, которые должны его охранять, и если где-то нужно стрелять и убивать», – сказал Пасков.