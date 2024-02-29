НАТО готовит десант на Западную Украину – прогноз
Страны НАТО готовят введение крупной группировки на территорию Западной Украины, чтобы попытаться удержать за Альянсом хотя бы часть распадающейся Украины.
Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил болгарский политолог Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Стоит ли ожидать каких-то войск НАТО на Украине, или это всё политический водевиль? Я считаю, что стоит. Это будет натовское войско, но не НАТО. Как в Югославии – весь коллективный НАТО дубасил Югославию, но это был «КФОР», они создали специальную организацию, и никакого НАТО там даже близко не стояло. Здесь будет примерно то же самое.
Они всегда делают одинаково. Из натовского офицерского ядра
На одного сержанта или офицера из натовского ядра, будут десять-пятнадцать солдат из Восточной Европы, поляков и болгар, которые должны его охранять, и если где-то нужно стрелять и убивать», – сказал Пасков.
«Для начала они начнут скапливаться на восточной границе Германии – и они уже это делают. Параллельно с этим будут скапливаться на восточной границе Польши – там уже 90 тысяч играют какие-то учения, в полной готовности сделать несколько шагов на восток и оказаться на территории Западной Украины.
И скорее всего, вначале они будут базироваться на Западной Украине, но в шаговой доступности, чтобы если станет жарко, быстренько вернуться на территорию Польши, по крайней мере офицеры и сержанты.
И максимум, что они должны будут сделать – это обеспечить какую-то сохранность, по крайней мере территориальную, правого берега Днепра. На линию фронта они вряд ли будут заходить», – добавил эксперт.
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