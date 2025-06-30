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В Румынию уже стянуты 70 тысяч военных из 12 стран НАТО, которые готовят оккупацию Одессы.

Об этом профессор-социолог, в прошлом майор госбезопасности ПМР Дмитрий Соин заявил в интервью ютуб-каналу «Книжный день Центр», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интервенция в Одессу достаточно реальна. Во-первых есть исторический опыт: французы уже оккупировали Одессу во время Гражданской войны. Потом Одесса была в румынской оккупации с 1941 по 1944 год. Они размышляют, почему бы сейчас это не повторить. А для того, чтобы пройти на Одессу, им нужна не просто Молдова, а Молдова, очищенная от пророссийской Гагаузской автономии», – считает эксперт.

По его словам, натовцам предстоит «решить проблему» Приднестровья, где есть «вполне приличная по региональным меркам» армия в 10-12 тысяч человек, мобилизационный ресурс в 35-40 тысяч. человек и российская оперативная группа войск 2,5-3 тысячи человек.

«Если развязывается агрессия, Россия вступает в войну. Начинают прилетать туда «Кинжалы» и «Искандеры». Они ведут отсекающий огонь и наносят удары по центрам принятия решений. Если спрогнозировать такой сценарий, то по Румынии удары маловероятны. Все-таки пятая статья устава НАТО существует. А вот по Молдове – это вполне реально. Кстати, именно поэтому Санду не согласовывала вторжение Украины в Приднестровье. Она боится нанесения удара по своей президентуре», – сказал Соин.

Он считает, что падение Приднестровья приведет к катастрофе для России на юго-западном направлении, а противник получит карт-бланш в направлении Одессы.