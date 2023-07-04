НАТО готовит свои «пожарные войска» на случай прорыва русскими фронта – эксперт

Анатолий Лапин.  
04.07.2023 18:26
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если украинский фронт посыплется и ВСУ не смогут удержать российскую армию, НАТО может перебросить на Украину свои войска, но не под флагом альянса. Они должны будут выполнить роль «пожарной команды», чтобы остановить российское контрнаступление.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Максим Жаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если украинский фронт посыплется и ВСУ не смогут удержать российскую армию, НАТО может перебросить...

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По мнению Жарова, операция под нейтральным флагом будет обсуждаться на грядущем саммите НАТО, который стартует 11 июля.

«Что касается миссии вне флага НАТО, прибалтийских стран, то я думаю, этот вопрос будет серьезно на саммите обсуждаться. Скажем так, эта ситуация экстренная, может возникнуть, когда украинская армия вдруг провалится неожиданно, придется какие-то меры экстренные принимать по удержанию той линии разграничения с Россией, которую НАТО себе сейчас запланировала.

Поэтому этот вопрос будет очень серьезно обсуждаться, но публично мы о решениях не узнаем – или узнаем значительно позже, исходя из косвенных данных об усилении активности на прибалтийском фронте. Здесь надо будет уже по итогам саммита через несколько недель смотреть за тем, как в Прибалтике будут, какие войска и какие виды вооружений развертываться», – заявил Жаров.

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