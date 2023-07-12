НАТО готовит украинских пилотов F-16. «Укрпочта» отпечатала марку «Уничтожение Кремля»

Более десятка стран-членов НАТО уже этим летом начнут обучение украинских лётчиков пилотированию самолётов F-16.

Об этом на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера группа стран НАТО создала коалицию для обучения украинских пилотов на самолётах F-16. Эта инициатива возникла в Нидерландах и Дании, и я приветствую тот факт, что другие страны также присоединились к этому.

Уже идёт подготовка, и обучение начнётся как можно быстрее, уже этим летом. Нам об этом сообщат страны-члены.

Я уже видел перечень – более десятка стран уже присоединились к этой коалиции, и как можно быстрее готовы начать обучение. И в будущем это даст нам возможность предоставить самолёты F-16. То есть, обучение начнётся как можно быстрее, и потом будет принято решение по самолётам», – сказал Столтенберг.