НАТО готовит украинских пилотов F-16. «Укрпочта» отпечатала марку «Уничтожение Кремля»

Вадим Москаленко.  
12.07.2023 17:29
  (Мск) , Вильнюс
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Д.Б., Дзен, НАТО, Сюжет дня, Украина


Более десятка стран-членов НАТО уже этим летом начнут обучение украинских лётчиков пилотированию самолётов F-16.

Об этом на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Более десятка стран-членов НАТО уже этим летом начнут обучение украинских лётчиков пилотированию самолётов F-16....

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«Вчера группа стран НАТО создала коалицию для обучения украинских пилотов на самолётах F-16. Эта инициатива возникла в Нидерландах и Дании, и я приветствую тот факт, что другие страны также присоединились к этому.

Уже идёт подготовка, и обучение начнётся как можно быстрее, уже этим летом. Нам об этом сообщат страны-члены.

Я уже видел перечень – более десятка стран уже присоединились к этой коалиции, и как можно быстрее готовы начать обучение. И в будущем это даст нам возможность предоставить самолёты F-16. То есть, обучение начнётся как можно быстрее, и потом будет принято решение по самолётам», – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что члены Альянса продолжат и поставки других видов вооружения – ракеты, бронетехнику, снаряды и прочее.

«Главная наша задача сегодня – дать как можно больше оружия Украине. И поэтому очень важно, что на этом заседании мы услышали новые заявления – Франция даёт крылатые ракеты, германия даёт системы противовоздушной обороны и бронированные машины, США дают оружие и боеприпасы. Другие члены НАТО также сделали заявления», – подытожил генеральный секретарь.

Интересно, что практически одновременно в Киеве руководство «Укрпочты» анонсировало начало продаж марки «Истребитель зла».

«Спалить Кремль или лучше стереть? F16 может и то, и другое», – комментирует, упиваясь безнаказанностью, гендиректор Игорь Смелянский.

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