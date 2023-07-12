НАТО готовит украинских пилотов F-16. «Укрпочта» отпечатала марку «Уничтожение Кремля»
Более десятка стран-членов НАТО уже этим летом начнут обучение украинских лётчиков пилотированию самолётов F-16.
Об этом на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Вчера группа стран НАТО создала коалицию для обучения украинских пилотов на самолётах F-16. Эта инициатива возникла в Нидерландах и Дании, и я приветствую тот факт, что другие страны также присоединились к этому.
Уже идёт подготовка, и обучение начнётся как можно быстрее, уже этим летом. Нам об этом сообщат страны-члены.
Я уже видел перечень – более десятка стран уже присоединились к этой коалиции, и как можно быстрее готовы начать обучение. И в будущем это даст нам возможность предоставить самолёты F-16. То есть, обучение начнётся как можно быстрее, и потом будет принято решение по самолётам», – сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что члены Альянса продолжат и поставки других видов вооружения – ракеты, бронетехнику, снаряды и прочее.
«Главная наша задача сегодня – дать как можно больше оружия Украине. И поэтому очень важно, что на этом заседании мы услышали новые заявления – Франция даёт крылатые ракеты, германия даёт системы противовоздушной обороны и бронированные машины, США дают оружие и боеприпасы. Другие члены НАТО также сделали заявления», – подытожил генеральный секретарь.
Интересно, что практически одновременно в Киеве руководство «Укрпочты» анонсировало начало продаж марки «Истребитель зла».
«Спалить Кремль или лучше стереть? F16 может и то, и другое», – комментирует, упиваясь безнаказанностью, гендиректор Игорь Смелянский.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.