НАТО готовит ВСУ к атаке на Донбасс

02.08.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Западные партнеры готовят украинскую армию к наступлению на республики Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев, давая оценку видеороликам недавних украинско-британских военных маневров «Казацкая булава – 2021», на которых отрабатывались захваты городов.

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Так, в ходе учений «международные силы» окружают некий значительный по масштабам населенный пункт, сбрасывают на него листовки с планом эвакуации через «коридоры с фильтрационными лагерями», после чего отрабатывалась зачистка этого города.

«Зачистки и фильтрации при проведении боевых действий украинскими войсками уже имели место под Донецком и Луганском в Донбассе в 2014–2015 годах. Теперь эта тактика, похоже, совершенствуется с учетом вовлечения в боевые действия зарубежных воинских контингентов», – сказал Неткачев «Независимой газете».

«Такие действия, помогая Киеву, американцы и другие силы НАТО могут вести под прикрытием миротворчества, как это было, к примеру, 20 лет назад на Балканах, когда силы альянса оккупировали Югославию. И именно подобные сценарии подразумеваются в Украине, судя по той стратегии, которую приняли киевские власти в Краматорске», – считает эксперт.